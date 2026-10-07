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Mendoza vs. Rosario

Árbitros confirmados para la fecha 12 del Torneo Clausura: todas las designaciones

Se dieron a conocer los árbitros que dirigirán en la fecha 12, entre ellos a los réferis de Independiente Rivadavia y Gimnasia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El árbitro mundialista, Facundo Tello, dirigirá a la Lepra.

El árbitro mundialista, Facundo Tello, dirigirá a la Lepra.

La AFA dio a conocer los árbitros designados para la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional donde los equipos mendocinos de Primera se enfrentarán contra los conjuntos de Santa Fe: Independiente Rivadavia visitará a Rosario Central mientras que Gimnasia y Esgrima recibirá a Newell's.

Además, Boca jugará en Córdoba contra Instituto y River lo hará en el Monumental frente a Estudantes RC.

Los árbitros de Independiente Rivadavia y Gimnasia

El domingo 11 la Lepra visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito a partir de las 17 en un duelo fundamental para la definición de la Zona B y de la Tabla Anual.

El partido contará con el arbitraje de Facundo Tello mientras que en el VAR estará José Carreras.

Facundo Tello es el &aacute;rbitro designado para dirigir a Independiente Rivadavia con Rosario Central.

Facundo Tello es el árbitro designado para dirigir a Independiente Rivadavia con Rosario Central.

  • Árbitro: Facundo Tello.
  • Asistente 1: Pablo González.
  • Asistente 2: Marcos Horticoulou.
  • Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.
  • VAR: José Carreras.
  • AVAR: Diego Verlotta.

Luego, el lunes 12 el Pituco recibirá a Newell's en el Víctor Legrotaglie desde las 18.30, con arbitraje de Juan Cruz Robledo y en el VAR estará Héctor Paletta.

Juan Cruz Robledo es el &aacute;rbitro elegido para el Lobo contra la Lepra rosarina.

Juan Cruz Robledo es el árbitro elegido para el Lobo contra la Lepra rosarina.

  • Árbitro: Juan Cruz Robledo.
  • Asistente 1: Eric Grunmann.
  • Asistente 2: Uriel García Leri.
  • Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises Paletta.
  • VAR: Héctor Paletta.
  • AVAR: Julián Beligoy.

Todos los árbitros de la fecha 12

Viernes 9 de octubre

14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • Asistente 1: Facundo Rodríguez.
  • Asistente 2: Diego Romero.
  • Cuarto árbitro: Joaquín Gil.
  • VAR: Álvaro Carranza.
  • AVAR: Franco Moron.

18.00 Gimnasia (LP) – Atlético Tucumán (Zona B)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • Asistente 1: Juan Del Fueyo.
  • Asistente 2: Mariana De Almeida.
  • Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.
  • VAR: Germán Delfino.
  • AVAR: Lucas Comesaña.
Leandro Rey Hilfer es el encargado de dirigir a Boca en su visita a Instituto.

Leandro Rey Hilfer es el encargado de dirigir a Boca en su visita a Instituto.

19.30 Instituto – Boca (Zona A)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
  • Asistente 2: Juan Ricciardi.
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.
  • VAR: Yamil Possi.
  • AVAR: Adrián Delbarba.

21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)

  • Árbitro: Darío Herrera.
  • Asistente 1: Iván Núñez.
  • Asistente 2: Daniel Zamora.
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.
  • VAR: Sebastián Habib.
  • AVAR: Javier Mihura.

Sábado 10 de octubre

15.45 Barracas Central – Huracán (Zona B)

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.
  • Asistente 1: Sebastián Raineri.
  • Asistente 2: Mauro Ramos Errasti.
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
  • VAR: Fernando Echenique.
  • AVAR: Javier Delbarba.

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (LP) (Zona A)

  • Árbitro: Andrés Gariano.
  • Asistente 1: Diego Martín.
  • Asistente 2: Carlos Viglieti.
  • Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • AVAR: Juan Nebbietti.

19.15 Tigre – Banfield (Zona B)

  • Árbitro: Pablo Echavarría.
  • Asistente 1: Gabriel Chade.
  • Asistente 2: Matías Balmaceda.
  • Cuarto árbitro: Agustín Panizza.
  • VAR: Fabrizio Llobet.
  • AVAR: Nelson Sosa.
Nazareno Arasa dirigir&aacute; a River.

Nazareno Arasa dirigirá a River.

21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Asistente 1: Miguel Savorani.
  • Asistente 2: Federico Cano.
  • Cuarto árbitro: Nicolás Mastroianni.
  • VAR: Andrés Merlos.
  • AVAR: Diego Romero.

Domingo 11 de octubre

14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A)

  • Árbitro: Bruno Amiconi.
  • Asistente 1: Cristian Navarro.
  • Asistente 2: Marcelo Bistocco.
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi.
  • VAR: Nahuel Viñas.
  • AVAR: Carlos Córdoba.

17.00 Platense – Argentinos (Interzonal)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • Asistente 1: Juan Mamani.
  • Asistente 2: Pablo Gualtieri.
  • Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez.
  • VAR: Juan Pafundi.
  • AVAR: Gastón Suárez.

17.00 Rosario Central – Independiente Rivadavia (Zona B)

  • Árbitro: Facundo Tello.
  • Asistente 1: Pablo González.
  • Asistente 2: Marcos Horticoulou.
  • Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.
  • VAR: José Carreras.
  • AVAR: Diego Verlotta.

19.15 Racing – Belgrano (Zona B)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • Asistente 1: Pablo Acevedo.
  • Asistente 2: Federico Lapalma.
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
  • VAR: Fernando Espinoza.
  • AVAR: Mariano Ascensi.

21.30 Talleres – Independiente (Zona A)

  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • Asistente 1: Hugo Páez.
  • Asistente 2: Iván Aliende.
  • Cuarto árbitro: Valentín Pompei.
  • VAR: Laura Fortunato.
  • AVAR: Ignacio Cuicchi.

Lunes 12 de octubre

16.00 Lanús – Vélez (Zona A)

  • Árbitro: Sebastián Martínez.
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti.
  • Asistente 2: Mario Bardina.
  • Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • AVAR: Javier Uziga.

18.30 Gimnasia y Esgrima – Newell’s (Zona A)

  • Árbitro: Juan Cruz Robledo.
  • Asistente 1: Eric Grunmann.
  • Asistente 2: Uriel García Leri.
  • Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises Paletta.
  • VAR: Héctor Paletta.
  • AVAR: Julián Beligoy.

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