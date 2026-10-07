Árbitros confirmados para la fecha 12 del Torneo Clausura: todas las designaciones

El partido contará con el arbitraje de Facundo Tello mientras que en el VAR estará José Carreras.
Facundo Tello es el árbitro designado para dirigir a Independiente Rivadavia con Rosario Central.
- Árbitro: Facundo Tello.
- Asistente 1: Pablo González.
- Asistente 2: Marcos Horticoulou.
- Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Diego Verlotta.
Luego, el lunes 12 el Pituco recibirá a Newell's en el Víctor Legrotaglie desde las 18.30, con arbitraje de Juan Cruz Robledo y en el VAR estará Héctor Paletta.
Juan Cruz Robledo es el árbitro elegido para el Lobo contra la Lepra rosarina.
- Árbitro: Juan Cruz Robledo.
- Asistente 1: Eric Grunmann.
- Asistente 2: Uriel García Leri.
- Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises Paletta.
- VAR: Héctor Paletta.
- AVAR: Julián Beligoy.
Todos los árbitros de la fecha 12
Viernes 9 de octubre
14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B)
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- Asistente 1: Facundo Rodríguez.
- Asistente 2: Diego Romero.
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil.
- VAR: Álvaro Carranza.
- AVAR: Franco Moron.
18.00 Gimnasia (LP) – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Asistente 1: Juan Del Fueyo.
- Asistente 2: Mariana De Almeida.
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Lucas Comesaña.
Leandro Rey Hilfer es el encargado de dirigir a Boca en su visita a Instituto.
19.30 Instituto – Boca (Zona A)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
- Asistente 2: Juan Ricciardi.
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.
- VAR: Yamil Possi.
- AVAR: Adrián Delbarba.
21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)
- Árbitro: Darío Herrera.
- Asistente 1: Iván Núñez.
- Asistente 2: Daniel Zamora.
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.
- VAR: Sebastián Habib.
- AVAR: Javier Mihura.
Sábado 10 de octubre
15.45 Barracas Central – Huracán (Zona B)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Asistente 1: Sebastián Raineri.
- Asistente 2: Mauro Ramos Errasti.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
- VAR: Fernando Echenique.
- AVAR: Javier Delbarba.
17.00 Central Córdoba – Estudiantes (LP) (Zona A)
- Árbitro: Andrés Gariano.
- Asistente 1: Diego Martín.
- Asistente 2: Carlos Viglieti.
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Juan Nebbietti.
19.15 Tigre – Banfield (Zona B)
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- Asistente 1: Gabriel Chade.
- Asistente 2: Matías Balmaceda.
- Cuarto árbitro: Agustín Panizza.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- AVAR: Nelson Sosa.
Nazareno Arasa dirigirá a River.
21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Asistente 1: Miguel Savorani.
- Asistente 2: Federico Cano.
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroianni.
- VAR: Andrés Merlos.
- AVAR: Diego Romero.
Domingo 11 de octubre
14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A)
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- Asistente 1: Cristian Navarro.
- Asistente 2: Marcelo Bistocco.
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi.
- VAR: Nahuel Viñas.
- AVAR: Carlos Córdoba.
17.00 Platense – Argentinos (Interzonal)
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Asistente 1: Juan Mamani.
- Asistente 2: Pablo Gualtieri.
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez.
- VAR: Juan Pafundi.
- AVAR: Gastón Suárez.
17.00 Rosario Central – Independiente Rivadavia (Zona B)
- Árbitro: Facundo Tello.
- Asistente 1: Pablo González.
- Asistente 2: Marcos Horticoulou.
- Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Diego Verlotta.
19.15 Racing – Belgrano (Zona B)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Asistente 1: Pablo Acevedo.
- Asistente 2: Federico Lapalma.
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
- VAR: Fernando Espinoza.
- AVAR: Mariano Ascensi.
21.30 Talleres – Independiente (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Asistente 1: Hugo Páez.
- Asistente 2: Iván Aliende.
- Cuarto árbitro: Valentín Pompei.
- VAR: Laura Fortunato.
- AVAR: Ignacio Cuicchi.
Lunes 12 de octubre
16.00 Lanús – Vélez (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti.
- Asistente 2: Mario Bardina.
- Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Javier Uziga.
18.30 Gimnasia y Esgrima – Newell’s (Zona A)
- Árbitro: Juan Cruz Robledo.
- Asistente 1: Eric Grunmann.
- Asistente 2: Uriel García Leri.
- Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises Paletta.
- VAR: Héctor Paletta.
- AVAR: Julián Beligoy.