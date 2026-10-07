Árbitros confirmados para la fecha 12 del Torneo Clausura: todas las designaciones

Además, Boca jugará en Córdoba contra Instituto y River lo hará en el Monumental frente a Estudantes RC.

Los árbitros de Independiente Rivadavia y Gimnasia

El domingo 11 la Lepra visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito a partir de las 17 en un duelo fundamental para la definición de la Zona B y de la Tabla Anual.