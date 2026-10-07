Antonela Roccuzzo y un posteo en el que manifestó su amor incondicional por Lionel Messi

Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi con un emotivo posteo a horas del que fue su partido de despedida de la Selección argentina.
Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi con un emotivo posteo tras su partido de despedida de la Selección argentina.
Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi con un emotivo posteo a horas del que fue su partido de despedida de la Selección argentina.
"Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años", expresó la esposa de quien dejó de ser el capitán de la Selección argentina.
"Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta", manifestó la madre de Thiago, Ciro y Mateo, los 3 hijos de su matrimonio con Messi.
"Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. Gracias por enseñarnos tanto! Te amamosss @leomessi Siempre con vos", culminó Antonela quien participó junto a su familia de la despedida de Messi de la Selección argentina y lo acompañó junto a sus hijos cuando se retiró del campo de juego del estadio Monumental.
Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos retornaron este miércoles a Miami después de que el mejor futbolista de la historia se haya despedido de la Selección argentina.
Horas después, Leo publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que admitió "ya extraño vestir la celeste y blanca", aunque también afirmó: "Sé que estoy tomando la decisión correcta”.