Antonela Roccuzzo y un posteo en el que manifestó su amor incondicional por Lionel Messi

"Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años", expresó la esposa de quien dejó de ser el capitán de la Selección argentina.

"Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta", manifestó la madre de Thiago, Ciro y Mateo, los 3 hijos de su matrimonio con Messi.