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Estuvieron juntas en el palco

Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini vivieron a pura emoción la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi y Celia Cuccittini, la madre del astro de la Selección argentina estuvieron juntas en el Monumental. Se despidió Leo de la Albiceleste

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Antonela Roccuzzo y Calia Cuccittini estuvieron juntas en la despedida de Messi.

Antonela Roccuzzo y Calia Cuccittini estuvieron juntas en la despedida de Messi.

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi y Celia Cuccittini, la madre del astro de la Selección argentina vivieron con mucha emoción -como era de esperarse- este martes la despedida de Leo de la Albiceleste. Estuvieron juntas en el palco del Monumental.

Es un partido histórico para la Selección Argentina, pero las miradas no sólo están en lo que pase en la cancha sino también en lo que transmite la familia Messi. Allí, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini protagonizaron una postal que rápidamente cautivó a los fanáticos.

Antonela Roccuzzo se mostr&oacute; feliz en la despedida de Messi.

Antonela Roccuzzo se mostró feliz en la despedida de Messi.

Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, unidas por la despedida de Messi

Entre aplausos, risas y gestos de cariño, las dos mujeres más importantes en la vida de Messi mostraron a la gente la calidez de su vínculo en un momento muy especial.

A Antonela se la pudo ver junto a sus hijos vistiendo la camiseta de la Selección argentina y sonriendo de manera distendida mientras compartía comentarios con Celia, quien también lució los colores del elenco nacional y mostró el orgullo por su hijo.

Celia Cuccittini estuvo feliz en la despedida de Leo Messi de la Albiceleste.

Celia Cuccittini estuvo feliz en la despedida de Leo Messi de la Albiceleste.

El 8 de agosto pasado Leo perdió a su padre, Jorge. Juntos los Messi fueron una familia muy unida. Su madre lo mostró este martes con su calidez a su hijo.

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