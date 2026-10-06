Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini vivieron a pura emoción la despedida de Messi

Es un partido histórico para la Selección Argentina, pero las miradas no sólo están en lo que pase en la cancha sino también en lo que transmite la familia Messi. Allí, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini protagonizaron una postal que rápidamente cautivó a los fanáticos.

Antonela Roccuzzo se mostró feliz en la despedida de Messi.

Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, unidas por la despedida de Messi

Entre aplausos, risas y gestos de cariño, las dos mujeres más importantes en la vida de Messi mostraron a la gente la calidez de su vínculo en un momento muy especial.