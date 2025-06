Alejandro Domínguez fue reelecto de manera unánime como presidente de la Conmebol: "Soy feliz en este lugar"

El evento comenzó con un video del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le dedicó palabras de admiración al dirigente paraguayo donde también se refirió al Mundial de Clubes.

Ningún dirigente de la Conmebol quiso perderse el Congreso Ordinario y todos dieron el presente: Claudio Tapia (Argentina), Fernando Costa (Bolivia), Samir Xaud (Brasil), Pablo Milad (Chile), Ramón Jesurún (Colombia), Francisco Egas (Ecuador), Robert Harrison (Paraguay), Agustín Lozano (Perú), Ignacio Alonso (Uruguay) y Jorge Giménez (Venezuela).

Por unanimidad se eligió que Alejandro Domínguez continúe en la cabeza de la Conmebol, gestión que durará hasta 2030; cuando se realice la próxima elección entre enero y abril de 2031.

El dirigente reelecto asumió la presidencia en un momento complicado para el fútbol mundial en 2016 cuando explotó la polémica del FIFA Gate, donde los máximos dirigentes del fútbol fueron investigados y significó la caída de Nicolás Leoz, Juan Ángel Napout (representantes de Conmebol) y de Joseph Blatter (presidente histórico de la FIFA), entre otros representantes alrededor del mundo.

La palabra del presidente reelecto, Alejandro Domínguez

Es así que Alejandro Domínguez declaró: "Soy feliz en este lugar, soy feliz trabajando en el fútbol. Me gusta. Nunca pensé, pero me tocó y esto se los debo a ustedes. Este es nuestro equipo, este es el equipo que tenemos y que hace posible que Conmebol sea quien es hoy. Juntos, hace nueve años atrás cuando empezábamos esto, soñábamos con una Conmebol diferente, grande".

"El mundo está cambiando, el consumidor es más exigente. Nosotros en Conmebol estamos trabajando para ser pioneros, para innovar, para responder a las nuevas exigencias del mercado. Estamos haciendo los cambios necesarios porque queremos monetizar, porque sabemos que necesitamos seguir invirtiendo en el fútbol. Pero la fórmula ya la tenemos", continuó explicando.

La propia FIFA nos desafía con un campeonato mundial Sub 17 todos los años. La propia FIFA nos desafía con un campeonato mundial Sub 17 todos los años.

En esa línea, detalló: "Fíjense hacia dónde muda el fútbol, hacia los más jóvenes. Conmebol no puede darse el lujo de no competir para ser campeón todos los años en Sub 17. Vamos a trabajar en revisar cada uno de nuestros campeonatos y modificar si fuera necesario para poder generar más recursos. Si generamos más recursos, podemos invertir más en el fútbol base".

Para finalizar, Alejandro Domínguez se refirió a los desafíos por enfrentar: "El único desafío pendiente que tiene el fútbol sudamericano es que todavía no hemos logrado que nuestras mujeres alcancen el título mundial. Pero les aseguro que es parte de la ambición que tenemos. Cuando uno tiene un objetivo, con el trabajo adecuado termina llegando. No tengo dudas que nuestras mujeres en el corto plazo van a ser campeonas".

La palabra del presidente de la AFA

Claudio Tapia, presidente de la AFA, saludó a Alejandro Domínguez con unas calurosas palabras donde hizo hincapié en un mundo corruptible, resaltando la honestidad del dirigente paraguayo: "Felicitarlo presidente por este nuevo compromiso que asume al frente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En momentos de poca credibilidad, en momentos donde el fútbol sudamericano estaba pasando en la historia el peor momento, donde los dirigentes a nivel mundial estaban sospechados, es muy difícil poder refundar y hay que tener muchísimos valores, pero también agallas para tomar decisiones".

"Primero para poder lograr administrativamente poner de pie a esta querida Confederación, después para enfrentar a quienes de diferentes lugares se querían apropiar, o se apropiaron durante mucho tiempo de los recursos, y por sobre todas las cosas del fútbol sudamericano, de este hermoso deporte", concluyó el dirigente argentino.