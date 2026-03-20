Alejandro Domínguez encendió la polémica por la Finalissima y desde España le contestaron

Ironizó sobre la ausencia del conjunto europeo y dijo que, "si se aplicara el criterio de walkover", la Selección Argentina debería ser considerada nuevamente ganadora del trofeo.

Embed

La declaración se produjo pocos días después de que Conmebol y AFA ratificaran que pretendían disputar el encuentro en terreno neutral. Según el comunicado conjunto, Argentina aceptó la propuesta de jugar en Italia, pero pidió pasar el partido del 27 al 31 de marzo, alternativa que finalmente no fue aceptada y derivó en la suspensión definitiva del duelo con España.

Luis de la Fuente Luis de la Fuente, el DT de la selección española, le contestó a Alejandro Domínguez.

Luis de la Fuente, el técnico de España, le contestó a Eduardo Domínguez

El DT de la Selección España, Luis de la Fuente, le respondió a Alejandro Domínguez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SEFutbol/status/2034958760947401183&partner=&hide_thread=false "Desde el primer momento hemos querido jugar la Finalissima".



"Aprovecho para felicitar a la @rfef por el trabajazo que ha hecho para disputar este partido por todos los medios y los que vamos a jugar finalmente".



Luis de la Fuente.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/dzlVcW2pLS — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 20, 2026

"Desde el primer momento que salió la noticia de la Finalissima mi disposición era jugarla porque era una final, poder ganar un título y porque era contra Argentina. Siempre he afirmado mis ganas de jugar y la Federación española siempre se ha posicionado. Han hecho un trabajazo para que se pudiera jugar este partido, pero por circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, lamentablemente no se juega. Pero no tiene que ver nada con el desempeño de la Federación", dijo de la Fuente.