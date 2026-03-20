Alejandro Domínguez encendió la polémica por la Finalissima y desde España le contestaron

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, inició una polémica contra la UEFA y España, tras la cancelación de la Finalissima entre la Selección argentina y la Roja, que debía jugarse el 27 de marzo en Qatar.
El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, chicaneó a la UEFA y a España, tras la cancelación de la Finalissima entre la Selección argentina y la Roja
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, inició una polémica contra la UEFA y España, tras la cancelación de la Finalissima entre la Selección argentina y la Roja, que debía jugarse el 27 de marzo en Qatar.
Luego del sorteo de las Copa Libertadores y Sudamericana, el titular de la Conmebol dijo: "La Finalissima no tuvo el final que queríamos" y añadió que estaban listos para jugar "en cancha chica, grande o donde sea".
"Argentina es bicampeón de la Finalissima", tiró Domínguez.
Ironizó sobre la ausencia del conjunto europeo y dijo que, "si se aplicara el criterio de walkover", la Selección Argentina debería ser considerada nuevamente ganadora del trofeo.
La declaración se produjo pocos días después de que Conmebol y AFA ratificaran que pretendían disputar el encuentro en terreno neutral. Según el comunicado conjunto, Argentina aceptó la propuesta de jugar en Italia, pero pidió pasar el partido del 27 al 31 de marzo, alternativa que finalmente no fue aceptada y derivó en la suspensión definitiva del duelo con España.
El DT de la Selección España, Luis de la Fuente, le respondió a Alejandro Domínguez.
"Desde el primer momento que salió la noticia de la Finalissima mi disposición era jugarla porque era una final, poder ganar un título y porque era contra Argentina. Siempre he afirmado mis ganas de jugar y la Federación española siempre se ha posicionado. Han hecho un trabajazo para que se pudiera jugar este partido, pero por circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, lamentablemente no se juega. Pero no tiene que ver nada con el desempeño de la Federación", dijo de la Fuente.