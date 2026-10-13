Agustín Módica tras ganarle a Newell's con una dedicatoria a sus primos: "Son muy canallas"

Fue un partido de detalles y estuvimos un poco más fino en eso. Fue un partido de detalles y estuvimos un poco más fino en eso.

Con respecto al deber de los atacantes de convivir con el gol, expresó: "Es la parte del delantero, que cuando quede uno aprovecharla y hoy por suerte se clavó en el ángulo y fue un gol muy lindo".

"Soy hincha de Central, me formé ahí, era un partido especial", de igual manera hizo hincapié en el esfuerzo que hace el plantel Mensana: "Era un partido especial porque teníamos que ganar, si o si, como sea, por que o si no se complicaba un poco y por suerte ahora nos volvimos a acomodar".

Agustín Módica se hizo unas líneas en su casaca: ¿por Gimnasia o por Rosario Central?; quizás por ambos.

La celebración del goleador Agustín Módica que amargó a la mitad de Rosario

Se disputaban los 12 minutos del complemento en el Víctor Legrotaglie cuando Agustín Módica recibió de espaldas fuera del área y con un panorama desfavorable (teniendo en cuenta que habían varias camisetas leprosas a su alrededor), pero con una idea en la cabeza: girar y pegarle.

Así lo hizo el delantero de 23 años que sacó un zapatazo letal que se caló en el segundo palo del arco protegido por Josue Reinatti desatando la alegría de los hinchas Pitucos; luego, en pleno grito de gol, dibujó en su camiseta las líneas de la casaca de Rosario Central, aunque después negó que se tratara de una referencia a los Canallas.

"¿El festejo? Fue por Gimnasia, que confiaron en mí y que me dieron mucho apoyo. Hace poquito compraron el otro 50 por ciento de mi pase, por eso estoy muy agradecido, por la confianza que me dieron desde el primer día", manifestó en primera instancia.

"A mi familia, que vinieron, a mi novia, a mis viejos que están en casa, mis tíos, mis primos, que son muy canallas y deben estar contentos", chicaneó al final el máximo goleador del Torneo Clausura, Agustín Módica.

Para terminar, se refirió a una situación personal que encendió las alarmas sobre el final, pero trajo tranquilidad al expresar que no está lesionado: "Me acalambré, estaba liquidado ya".