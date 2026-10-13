Árbol limonero: cuándo es mejor podarlo para obtener limones de calidad y cómo hacerlo

Para lograr que la copa del árbol no se sobrecargue y dé frutos voluminosos, jugosos y saludables, no alcanza con el riego regular o un buen abono. La poda cumple un rol determinante en la salud del ejemplar, aunque realizarla en un momento inadecuado o de forma incorrecta puede comprometer seriamente la cosecha.

La poda del limonero tiene influencia directa en su cosecha.

Cuándo conviene realizar la poda del limonero

Especialistas en botánica y jardinería coinciden en que la clave de una gran producción de cítricos radica en el momento del año elegido para emprolijar el árbol. El período idóneo para efectuar la poda se ubica en la ventana previa a la floración o inmediatamente después de haber recolectado los limones.