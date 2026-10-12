Darío Franco post triunfo de Gimnasia: del "rival nos superó" al "envión anímico" del triunfo

"A festejar, a disfrutar de este triunfo. Nos da un envión anímico para la recta final, que ya todo se ajusta, hay muchos equipos juntos en pocos puntos y cualquier pérdida te aleja. En este caso ganando te acerca al pelotón de arriba".

"Así que tenemos que seguir trabajando y pensar ahora en Vélez, otro partidito bastante lindo para jugarlo. Agradezco mucho a los chicos la entrega y la actitud que siempre ponen de manifiesto en cada partido".

"Nos superan por juego, no por cantidad de jugadores en mitad de cancha. Creo que nos ganaron en juego. Nos faltó tal vez movilidad, tal vez más frescura, sobre todo creo que movilidad".

"Con respecto a lo de Diego (Mondino), se resintió. Tuvo una molestia en el isquio creo yno quisimos arriesgar más. Por eso salió.

"Nos costó, sí. Y lo dije en la primera respuesta. No creo que regulamos fuerzas, no. En todo caso, si pasamos mucho tiempo en nuestro campo fue porque el rival nos llevó a esa zona. Regular fuerzas, jamás".