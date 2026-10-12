Darío Franco post triunfo de Gimnasia: del "rival nos superó" al "envión anímico" del triunfo

Gimnasia y Esgrima volvió al triunfo luego de cuatro partidos (dos empates y dos derrotas). El Mensana venció por la mínima diferencia a Newell's en el estadio Víctor Legrotaglie y se ubica sexto en la Zona A del Torneo Clausura.
Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo ante Newell's en condición de local Darío Franco analizó el partido en conferencia de prensa
Gimnasia y Esgrima volvió al triunfo luego de cuatro partidos (dos empates y dos derrotas). El Mensana venció por la mínima diferencia a Newell's en el estadio Víctor Legrotaglie y se ubica sexto en la Zona A del Torneo Clausura.
Luego de la victoria en condición de local, quien alzó la voz fue Darío Franco. El director técnico del Blanquinegro analisó lo sucedido en el verde césped.
"El rival es un equipo que realmente juega muy bien y que en muchos lapsos del partido nos superó. Pero bueno, también siempre se dice que los goles no se merecen, se hacen. Así que Agustín hizo un gol de otro partido, un lindo gol".
"A festejar, a disfrutar de este triunfo. Nos da un envión anímico para la recta final, que ya todo se ajusta, hay muchos equipos juntos en pocos puntos y cualquier pérdida te aleja. En este caso ganando te acerca al pelotón de arriba".
"Así que tenemos que seguir trabajando y pensar ahora en Vélez, otro partidito bastante lindo para jugarlo. Agradezco mucho a los chicos la entrega y la actitud que siempre ponen de manifiesto en cada partido".
"Nos superan por juego, no por cantidad de jugadores en mitad de cancha. Creo que nos ganaron en juego. Nos faltó tal vez movilidad, tal vez más frescura, sobre todo creo que movilidad".
"Con respecto a lo de Diego (Mondino), se resintió. Tuvo una molestia en el isquio creo yno quisimos arriesgar más. Por eso salió.
"Nos costó, sí. Y lo dije en la primera respuesta. No creo que regulamos fuerzas, no. En todo caso, si pasamos mucho tiempo en nuestro campo fue porque el rival nos llevó a esa zona. Regular fuerzas, jamás".