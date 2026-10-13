La capital de América del Sur que construye su primer metro de la mano de China: una obra de 23,9 kilómetros

La participación china es fundamental para el desarrollo de la obra. El contrato fue adjudicado en 2019 a un consorcio integrado por China Harbour Engineering Company y Xi’an Metro Company, con participaciones del 85 % y el 15 %, respectivamente. La sociedad concesionaria Metro Línea 1 S.A.S. quedó a cargo de la financiación, el diseño, la construcción, el suministro de los trenes, la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema.

¿Cómo es este metro?

La colaboración también se extiende a la fabricación del material ferroviario. Los trenes se producen en China y el primero fue presentado en la ciudad de Changchun en junio de 2025. Cada composición cuenta con seis vagones y forma parte de una flota prevista de 30 trenes.

El proyecto contempla 16 estaciones, diez de ellas integradas con TransMilenio, el sistema de transporte masivo por autobuses de Bogotá. Según las previsiones oficiales, la línea podrá transportar hasta 72.000 pasajeros por hora y sentido, con capacidad para atender a cerca de 1,05 millones de pasajeros diarios.

La infraestructura también pretende reducir los tiempos de desplazamiento. El trayecto entre la estación de Gibraltar, en el suroccidente, y la calle 72 podría realizarse en unos 27 minutos, de acuerdo con las estimaciones publicadas por las autoridades de la ciudad.

En febrero de 2026, la Alcaldía de Bogotá informó que la línea tenía un avance del 72,13 %, con corte al 31 de enero de ese año. La fecha prevista entonces para el inicio de la operación comercial era marzo de 2028.

Con una inversión contractual de alrededor de 13,83 billones de pesos colombianos, según la concesionaria, el metro representa una de las mayores obras de infraestructura de transporte del país.