Godoy Cruz visita a All Boys en un partido clave para su futuro

En el marco de la 33° fecha de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz visita a All Boys en un partido trascendental para su futuro. El duelo comienza a las 19 y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina
Godoy Cruz visita a All Boys desde las 19. El Bodeguero está ante una chance inmejorable en la recta final del torneo
En el marco de la 33° fecha de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz visita a All Boys en un partido trascendental para su futuro. El duelo comienza a las 19 y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina
El Bodeguero, que está tercero, busca aprovechar los resultados que se le dieron a favor durante el finl de semana. Deportivo Morón (el escolta), perdió 2-0 en su visita a Estudiantes de Caseros. Por su parte Ferro (el líder) empató 1-1 con Central Norte en Salta.
En caso de sumar de a tres, Godoy Cruz pasará al Gallito y quedará segundo con 59 puntos. De esta manera quedaría a tan solo tres unidades del Verdolaga, con nueve en juego.