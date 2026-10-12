Godoy Cruz visita a All Boys en un partido clave para su futuro

El Bodeguero, que está tercero, busca aprovechar los resultados que se le dieron a favor durante el finl de semana. Deportivo Morón (el escolta), perdió 2-0 en su visita a Estudiantes de Caseros. Por su parte Ferro (el líder) empató 1-1 con Central Norte en Salta.

Godoy Cruz viene de ganarle 2-1 a Los Andes en el Feliciano Gambarte. Foto: Axel Lloret/UNO

En caso de sumar de a tres, Godoy Cruz pasará al Gallito y quedará segundo con 59 puntos. De esta manera quedaría a tan solo tres unidades del Verdolaga, con nueve en juego.