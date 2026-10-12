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Godoy Cruz visita a All Boys en un partido clave para su futuro

Godoy Cruz visita a All Boys desde las 19. El Bodeguero está ante una chance inmejorable en la recta final del torneo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Godoy Cruz, listo para visitar a All Boys.

Godoy Cruz, listo para visitar a All Boys.

En el marco de la 33° fecha de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz visita a All Boys en un partido trascendental para su futuro. El duelo comienza a las 19 y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina

El Bodeguero, que está tercero, busca aprovechar los resultados que se le dieron a favor durante el finl de semana. Deportivo Morón (el escolta), perdió 2-0 en su visita a Estudiantes de Caseros. Por su parte Ferro (el líder) empató 1-1 con Central Norte en Salta.

Godoy Cruz viene de ganarle 2-1 a Los Andes en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz viene de ganarle 2-1 a Los Andes en el Feliciano Gambarte.

En caso de sumar de a tres, Godoy Cruz pasará al Gallito y quedará segundo con 59 puntos. De esta manera quedaría a tan solo tres unidades del Verdolaga, con nueve en juego.

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