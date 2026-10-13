Nicolás Lamolina dio la cara y aclaró por qué anuló el penal a Godoy Cruz después que le mostraran un celular

El árbitro dio a conocer su versión de los hechos luego del inédito final y aseguró que hizo un "gran esfuerzo" para que no le mostraran la imagen, teniendo en cuenta que en la Primera Nacional no hay VAR.

La falta fue fuera del área; en un principio Lamolina la vio dentro.

Nicolás Lamolina rompió el silencio después del escandaloso final

El colegiado de 43 años explicó que interpretó que la falta de Iván Zafarana a Axel Rodríguez fue dentro del área, por lo que decidió sancionar la pena máxima: "Para mí Zafarana se arroja con uso de fuerza excesiva y la sanción fue sobre la línea y era penal".

No obstante, manifestó que el árbitro asistente le indicó que posiblemente no era dentro del área: "En ese momento el asistente Agustín Méndez me menciona que desde su visión era muy al límite y no le convencía la situación de penal".

Cuando Lamolina intentó hablar con Méndez para tomar una decisión sobre una jugada muy polémica, se desató el scándalo: "En el momento que me acerco a hablar con el línea se desmadró todo con el ingreso al campo de gente que no tenía que ingresar".

Nicolás Lamolina declaró que intentó no ver el celular que le mostraba Iván Zafarana.

Lamolina intentó no ver el celular con la jugada

Iván Zafarana, autor de la falta y quien recibió la roja por tratarse del último hombre, apareció con un celular en el que se veía que la infracción había sido fuera del área. De esta manera, la tarjeta estaba bien aplicada, no así el penal sancionado: "Hice un gran esfuerzo para que no me muestren la imagen porque sabía que si aparecía un plano mirando el celular todos iban a pensar que mi decisión iba a ser modificada por esa situación".

"Yo lo único que quería era hablar con mi asistente, que me iba a mencionar que era afuera del área. Su perspectiva era mucho mejor que la mía", agregó. El árbitro también hizo referencia al actuar de los jugadores del Tomba: "Los jugadores y el cuerpo técnico de Godoy Cruz fueron empáticos con la decisión".

Para terminar, también puso en conocimiento el ingreso de una persona externa al campo de juego que fue identificada con internvención policial: "En ese momento ingresó una persona que tuvimos que identificar con la policía, que tenemos los datos y que será informado al Tribunal de Disciplina".