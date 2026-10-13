Con Pilar Marengo y Federica Palet, Mendoza está bien representada en el Mundial de Hockey en línea Sub 19

Tras haber conseguido la victoria frente a México, el cruce contra India se presenta como una fecha clave para la clasificación y los futuros cruces del certamen. "Es un partido fundamental. Totalmente vamos a buscar ganarlo así podemos estar segundas en la tabla, cosa de que después nos toquen partidos más fáciles. Vamos a meterle todo con India".

El aliento familiar y el cariño desde Mendoza

El acompañamiento de las familias en Paraguay se convirtió en una inyección de energía para el plantel que dirige Agustín Marengo. "Los padres se pusieron la 10, alquilaron un bombo, un tambor, todo. La verdad, más contenta que nunca", expresaron entre sonrisas sobre el aliento en las tribunas. Asimismo, destacaron la presencia de sus madres en el estadio: "Están a full en la tribuna gritando todo; es un orgullo que hayan podido venir".

Para cerrar, enviaron un mensaje de gratitud hacia quienes las siguen desde su provincia natal: "Gracias también a la gente que nos apoya a través de la pantalla. Siempre agradecidas con nuestro club (UNCuyo), así que un saludo enorme para todos los de Mendoza"