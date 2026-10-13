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World Skate Games 2026

Con Pilar Marengo y Federica Palet, Mendoza está bien representada en el Mundial de Hockey en línea Sub 19

Pilar Marengo y Federica Palet son las dos representantes mendocinas que integran la Selección argentina femenina en el Mundial Sub 19 de Hockey en línea dentro de los World Skate Games 2026 en Asunción, Paraguay

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Pili y Fede en Asunción.

Pili y Fede en Asunción.

Pilar Marengo y Federica Palet, las dos representantes mendocinas que integran la Selección Argentina femenina en el Mundial Sub 19 de Hockey en línea dentro de los World Skate Games 2026 en Asunción, Paraguay, compartieron sus impresiones tras una exigente comienzo de la competencia.

Luego de derrotar a México (3-2) con un gol de cada una de las mendocinas y caer ante España (10-0), el campeón defensor, el seleccionado nacional enfoca toda su atención en el duelo decisivo de este martes frente a India en el cierre del Grupo A.

Marengo y Palet representan a Mendoza en el Mundial de Hockey en línea Sub 19.

Marengo y Palet representan a Mendoza en el Mundial de Hockey en línea Sub 19.

Pese a la derrota frente al conjunto español, ambas destacaron el trabajo previo de preparación y la actitud para afrontar el torneo: "Nunca nos habíamos enfrentado, pero por sus partidos anteriores veíamos más o menos cómo jugaban. En base a eso las fuimos analizando... Hay que seguir adelante y con la cabeza en alto", remarcaron.

Tras haber conseguido la victoria frente a México, el cruce contra India se presenta como una fecha clave para la clasificación y los futuros cruces del certamen. "Es un partido fundamental. Totalmente vamos a buscar ganarlo así podemos estar segundas en la tabla, cosa de que después nos toquen partidos más fáciles. Vamos a meterle todo con India".

El aliento familiar y el cariño desde Mendoza

El acompañamiento de las familias en Paraguay se convirtió en una inyección de energía para el plantel que dirige Agustín Marengo. "Los padres se pusieron la 10, alquilaron un bombo, un tambor, todo. La verdad, más contenta que nunca", expresaron entre sonrisas sobre el aliento en las tribunas. Asimismo, destacaron la presencia de sus madres en el estadio: "Están a full en la tribuna gritando todo; es un orgullo que hayan podido venir".

Para cerrar, enviaron un mensaje de gratitud hacia quienes las siguen desde su provincia natal: "Gracias también a la gente que nos apoya a través de la pantalla. Siempre agradecidas con nuestro club (UNCuyo), así que un saludo enorme para todos los de Mendoza"

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