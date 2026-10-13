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Torneo Clausura

Fernando Porretta, sincero tras el triunfo de Gimnasia y Esgrima: "A veces hay que jugar feo y ganar"

El presidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, repasó las claves de la ajustada victoria ante Newell's Old Boys en el estadio Víctor Legrotaglie

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Porretta destacó la importancia de la victoria.

Porretta destacó la importancia de la victoria.

El presidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, repasó las claves de la ajustada victoria ante Newell's Old Boys en el Víctor Legrotaglie y abordó el pragmatismo táctico, la relación con el entrenador Darío Franco, la importancia de los resultados obtenidos por el Lobo y el trabajo que viene haciendo el club.

Porretta y el valor de la victoria

Tras cortar una racha de 4 partidos sin ganar, Porretta valoró el esfuerzo del plantel mensana y priorizó el resultado sobre el buen juego en momentos determinantes.

Antes del partido Porretta entregó una camiseta a Barboza por sus 100 partidos en Gimnasia.

Antes del partido Porretta entregó una camiseta a Barboza por sus 100 partidos en Gimnasia.

  • "Con mucha resiliencia y mucha pasión por lo que hacemos. Esto es fruto de lo que trabajamos... La resiliencia es lo más importante de este club y el equipo lo está demostrando".
  • "Fue un partido sufrido, ¿viste?, jugando feo, pero bueno, a veces hay que jugar feo y ganar. Hoy se jugó feo y ganamos; había que ganar como sea".

Su charla con Darío Franco

El máximo dirigente blanquinegro reveló detalles de una reunión privada previa con el director técnico para ajustar la postura del equipo en el tramo final de la temporada.

  • "El sábado estuve con el técnico, un asadito los dos solos, y bueno: a veces hay que ganar, no hay que ir siempre para adelante, hay que cerrar los partidos y hoy se ganó".
  • "A él le gusta ir para adelante, y yo lo entiendo, pero a veces el palo por palo no siempre es efectivo. Hay veces que hay que cerrarse y ganar".

Los objetivos de Gimnasia y Esgrima en el cierre de la temporada

A pesar de estar en puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, la dirigencia encabezada por Fernando Porretta mantiene los pies sobre la tierra.

  • "Pensamos en acumular puntos, que es lo más importante, y después se dará lo que se dará».
  • "Lo más importante es siempre pensar en la tabla de abajo, en los promedios. Si te encontrás un poco arriba está bueno, pero siempre nosotros tenemos que acumular puntos para tener todos los años un colchón".
  • "Nosotros nos venimos preparando para estar en Primera hace mucho tiempo, no es un camino de un año o suerte".
  • "En el 2024 perdimos la final, volvimos a levantarnos, corregimos errores, cambiamos algunas cosas y fuimos por más... Corrigiendo errores como en la vida".

El debut de Úbeda y el trabajo de inferiores

A propósito del debut de Martín Úbeda en el primer equipo, Porretta resaltó el crecimiento formativo del club en la máxima categoría del fútbol argentino.

  • "La competencia es fundamental. Cuando vos no competís en las divisiones inferiores con AFA con equipos de Primera, te pasa eso de que no salen tantos chicos"
  • "Que debute en el primer año en Primera un chico de las inferiores es un golazo, pero dentro de 5 años tienen que tener 7, 8 o 9 en el plantel. Ese es el objetivo".

El Lobo, "paso a paso" antes del clásico con la Lepra

Consultado sobre la proximidad del clásico con Independiente Rivadavia en la última fecha, el presidente prefirió enfocar la atención en el choque inmediato frente a Vélez.

  • "Tenemos que ir paso a paso. Obviamente que querés ganar el clásico por el folklore, pero hoy pensamos en Vélez".

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