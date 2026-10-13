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Lluvias intensas

Alerta por crecidas repentinas: la advertencia de un experto y qué hacer si te atrapa en el auto

El reciente temporal en Chile con 1.200 rescatados y 384 damnificados, activó las alarmas en Mendoza, donde el riesgo de aluviones es real

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Podría Mendoza sufrir aluviones como los de Chile?

¿Podría Mendoza sufrir aluviones como los de Chile?

El temporal en Chile que provocó un aluvión dejó hasta el momento 1.200 rescatados y 384 damnificados. Ante la magnitud del desastre, especialistas locales analizaron si Mendoza se encuentra expuesta a sufrir un evento de similares características.

Según explicó Marcelo Toledo, ingeniero hidráulico, el riesgo de aluviones e inundaciones repentinas en Mendoza es real, dado que ambas regiones comparten la dinámica atmosférica de la cordillera de Los Andes.

¿Por qué ocurre este fenómeno y cómo afectaría a Mendoza?

Durante el desarrollo del fenómeno de El Niño, Chile sufrió intensas lluvias de primavera y nevadas. Del lado argentino, la llegada de este tipo de contingencias atmosféricas tiene sus períodos más críticos más adentrados hacia la temporada estival.

En cotas superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, podría registrarse lo que se conoce como flash floods o crecidas repentinas, afectando principalmente rutas cordilleranas como la Ruta 7.

Aluvión en Chile: reportan 1.200 rescatados y 384 damnificados

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Toledo explicó que, a diferencia de otras regiones, Mendoza cuenta con una histórica red de obras de protección aluvional en el piedemonte. Obras de trasvase y diques como San Isidro, Casa de Piedra y Agua del Medio fueron diseñados para amortiguar los caudales que bajan de la precordillera y evitar que golpeen de lleno a la ciudad.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que eventos extremos o la falta de mantenimiento pueden poner a prueba estos sistemas, por lo que se aconseja respetar las alertas meteorológicas.

¿Mendoza está preparada para afrontar un aluvión como el ocurrido en Chile?

¿Mendoza está preparada para afrontar un aluvión como el ocurrido en Chile?

Recomendaciones a tener en cuenta ante una crecida repentina si estás en un vehículo

Si una corriente de agua o aluvión te sorprende transitando en vehículo:

  • Evitá cruzar badenes: un caudal de apenas 20 a 30 centímetros de agua es suficiente para desestabilizar y arrastrar un automóvil o un colectivo.
  • Buscá los márgenes: si el agua comienza a ganar altura, intentá desplazar el vehículo hacia los costados (las veredas o zonas elevadas) y nunca avances en la misma dirección del flujo de agua.
  • No desatiendas las alertas: ante avisos de tormentas severas, la prevención y la evacuación temprana son las mejores herramientas de seguridad.

En pocas palabras

  • Aluviones en Chile: el temporal provocó 1.200 rescatados y 384 damnificados, encendiendo alarmas en Mendoza.
  • Riesgo en Mendoza: el ingeniero Marcelo Toledo afirma que el riesgo de aluviones es real debido a la dinámica de la cordillera de los Andes.
  • Prevención: Mendoza cuenta con obras de protección, pero eventos extremos o falta de mantenimiento exigen respetar las alertas meteorológicas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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