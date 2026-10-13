Alerta por crecidas repentinas: la advertencia de un experto y qué hacer si te atrapa en el auto

El temporal en Chile que provocó un aluvión dejó hasta el momento 1.200 rescatados y 384 damnificados. Ante la magnitud del desastre, especialistas locales analizaron si Mendoza se encuentra expuesta a sufrir un evento de similares características.
Según explicó Marcelo Toledo, ingeniero hidráulico, el riesgo de aluviones e inundaciones repentinas en Mendoza es real, dado que ambas regiones comparten la dinámica atmosférica de la cordillera de Los Andes.
¿Por qué ocurre este fenómeno y cómo afectaría a Mendoza?
Durante el desarrollo del fenómeno de El Niño, Chile sufrió intensas lluvias de primavera y nevadas. Del lado argentino, la llegada de este tipo de contingencias atmosféricas tiene sus períodos más críticos más adentrados hacia la temporada estival.
En cotas superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, podría registrarse lo que se conoce como flash floods o crecidas repentinas, afectando principalmente rutas cordilleranas como la Ruta 7.
Toledo explicó que, a diferencia de otras regiones, Mendoza cuenta con una histórica red de obras de protección aluvional en el piedemonte. Obras de trasvase y diques como San Isidro, Casa de Piedra y Agua del Medio fueron diseñados para amortiguar los caudales que bajan de la precordillera y evitar que golpeen de lleno a la ciudad.
Sin embargo, los especialistas advirtieron que eventos extremos o la falta de mantenimiento pueden poner a prueba estos sistemas, por lo que se aconseja respetar las alertas meteorológicas.
Recomendaciones a tener en cuenta ante una crecida repentina si estás en un vehículo
Si una corriente de agua o aluvión te sorprende transitando en vehículo:
- Evitá cruzar badenes: un caudal de apenas 20 a 30 centímetros de agua es suficiente para desestabilizar y arrastrar un automóvil o un colectivo.
- Buscá los márgenes: si el agua comienza a ganar altura, intentá desplazar el vehículo hacia los costados (las veredas o zonas elevadas) y nunca avances en la misma dirección del flujo de agua.
- No desatiendas las alertas: ante avisos de tormentas severas, la prevención y la evacuación temprana son las mejores herramientas de seguridad.
En pocas palabras
- Aluviones en Chile: el temporal provocó 1.200 rescatados y 384 damnificados, encendiendo alarmas en Mendoza.
- Riesgo en Mendoza: el ingeniero Marcelo Toledo afirma que el riesgo de aluviones es real debido a la dinámica de la cordillera de los Andes.
- Prevención: Mendoza cuenta con obras de protección, pero eventos extremos o falta de mantenimiento exigen respetar las alertas meteorológicas.