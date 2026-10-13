Alerta por crecidas repentinas: la advertencia de un experto y qué hacer si te atrapa en el auto

En cotas superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, podría registrarse lo que se conoce como flash floods o crecidas repentinas, afectando principalmente rutas cordilleranas como la Ruta 7.

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Toledo explicó que, a diferencia de otras regiones, Mendoza cuenta con una histórica red de obras de protección aluvional en el piedemonte. Obras de trasvase y diques como San Isidro, Casa de Piedra y Agua del Medio fueron diseñados para amortiguar los caudales que bajan de la precordillera y evitar que golpeen de lleno a la ciudad.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que eventos extremos o la falta de mantenimiento pueden poner a prueba estos sistemas, por lo que se aconseja respetar las alertas meteorológicas.

¿Mendoza está preparada para afrontar un aluvión como el ocurrido en Chile? Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Recomendaciones a tener en cuenta ante una crecida repentina si estás en un vehículo

Si una corriente de agua o aluvión te sorprende transitando en vehículo: