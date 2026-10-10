Aluvión en Chile: reportan 1.200 rescatados y 384 damnificados y sigue el debate sobre la prevención

Del otro lado de la Cordillera de Los Andes, a pocas horas de la Ciudad de Mendoza, un aluvión golpeó el jueves el sector alto de Las Condes, en el este de Santiago de Chile. El agua y el barro bajaron por las quebradas y arrasaron calles, casas y autos.
Dos días después, el balance de Senapred, el organismo chileno de prevención y respuesta ante desastres, dio a conocer la magnitud del golpe y también un dato que alivia: no hay fallecidos, desaparecidos ni personas aisladas. Pero sí las afectaciones son importantes.
Los números del operativo de rescate
Según el último reporte, unas 1.200 personas fueron rescatadas de autos, viviendas, estaciones de servicio y otros lugares donde quedaron atrapadas. Otras 1.000 fueron evacuadas y seis resultaron lesionadas. La cifra de 384 damnificados es una estimación, calculada a partir de las viviendas destruidas o con daño mayor.
En cuanto a las casas, 56 quedaron destruidas, 40 sufrieron daño mayor y 1.960 tuvieron daños menores. El agua y el barro afectaron sectores como Camino El Alba, Quebrada Honda Sur, General Blanche y la zona de Vital Apoquindo, justo donde la ciudad se pega a la montaña.
Alerta roja y Zona de Catástrofe
Desde el jueves 8, Las Condes está declarada Zona de Catástrofe, y esa medida seguirá mientras las condiciones lo requieran. La Alerta Roja por remoción en masa, es decir, por posibles deslizamientos y flujos de barro, se extiende además a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Rige también una Alerta Amarilla regional por el evento meteorológico, vigente desde el 6 de octubre.
Una respuesta masiva
En el terreno trabajan 150 bomberos con 14 máquinas y el Ministerio de Obras Públicas con 38 maquinarias. El Ejército sumó 170 efectivos y 11 carros MOWA, y la PDI desplegó 120 efectivos y 40 vehículos.
A eso se agregan 900 voluntarios empadronados por la Municipalidad de Las Condes. Salud, por su parte, prepara puntos móviles de vacunación contra hepatitis y tétanos, para los equipos de emergencia y para los vecinos, algo habitual cuando el barro y el agua contaminada quedan en las calles.
En pocas palabras
- Aluvión en Chile: Las lluvias provocaron un aluvión en Las Condes, Santiago, con 56 casas destruidas y 2.000 afectadas.
- Rescate y Damnificados: Se rescató a 1.200 personas, hay 384 damnificados y 6 heridos, sin fallecidos ni desaparecidos.
- Alerta y Prevención: Se declaró Zona de Catástrofe y Alerta Roja en varias comunas ante el riesgo de remoción en masa.