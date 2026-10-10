Aluvión en Chile: reportan 1.200 rescatados y 384 damnificados y sigue el debate sobre la prevención

En cuanto a las casas, 56 quedaron destruidas, 40 sufrieron daño mayor y 1.960 tuvieron daños menores. El agua y el barro afectaron sectores como Camino El Alba, Quebrada Honda Sur, General Blanche y la zona de Vital Apoquindo, justo donde la ciudad se pega a la montaña.

Alerta roja y Zona de Catástrofe

Desde el jueves 8, Las Condes está declarada Zona de Catástrofe, y esa medida seguirá mientras las condiciones lo requieran. La Alerta Roja por remoción en masa, es decir, por posibles deslizamientos y flujos de barro, se extiende además a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Rige también una Alerta Amarilla regional por el evento meteorológico, vigente desde el 6 de octubre.

Una respuesta masiva

En el terreno trabajan 150 bomberos con 14 máquinas y el Ministerio de Obras Públicas con 38 maquinarias. El Ejército sumó 170 efectivos y 11 carros MOWA, y la PDI desplegó 120 efectivos y 40 vehículos.

A eso se agregan 900 voluntarios empadronados por la Municipalidad de Las Condes. Salud, por su parte, prepara puntos móviles de vacunación contra hepatitis y tétanos, para los equipos de emergencia y para los vecinos, algo habitual cuando el barro y el agua contaminada quedan en las calles.