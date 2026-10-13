El Poder Judicial presentó a su nueva empleada virtual hecha con IA

Aunque la iniciativa busca modernizar la estética de la comunicación pública, la particularidad que llamó la atención de los usuarios fue el tono de voz: la vocera virtual se expresa con un marcado castellano neutro, característico de las herramientas globales de síntesis de voz, distanciándose del modismo cuyano habitual.

¿Cuál fue su primer anuncio oficial?

El debut de esta comunicadora virtual estuvo centrado en una de las instancias más esperadas del año: el Concurso de Ingreso Administrativo 2026 del Poder Judicial.

Durante su mensaje, la vocera hecha con IA anunció que ya se encuentra disponible el programa y el material de estudio para rendir el examen escrito de conocimientos específicos.

El Poder Judicial de la provincia presentó a su nueva "empleada" virtual.

Los aspirantes deben ingresar al portal web oficial donde realizaron su inscripción inicial para bajar los contenidos correspondientes.

La publicación de la bibliografía cumple con lo establecido en el Acuerdo 32.748 (firmado el 2 de septiembre de 2026), que regula la evaluación escrita específica prevista en la normativa de ingreso. Se aclaró que la documentación difundida aplica exclusivamente a la etapa de conocimientos específicos y no modifica las condiciones ni contenidos de las instancias evaluativas previas.

Las fechas para rendir serán fijadas en los próximos días por la Dirección de Recursos Humanos y se comunicarán en los canales institucionales.

Con este paso, la Suprema Corte ratifica la incorporación de la inteligencia artificial a sus estrategias de comunicación pública, con el objetivo de hacer más accesible la información a la gran cantidad de inscriptos en la provincia.