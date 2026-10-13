A través de un video oficial, el Poder Judicial presentó a su nueva empleada virtual hiperrealista, la cual fue creada con Inteligencia Artificial (IA), y diseñada para transmitir novedades de forma ágil y cercana a la comunidad.
El Poder Judicial presentó a su nueva empleada virtual hecha con IA
El Poder Judicial suma una vocera virtual generada por IA para agilizar la comunicación de novedades, como el Concurso de Ingreso Administrativo 2026
¿Quién es la nueva figura virtual del Poder Judicial?
En lugar de recurrir a un vocero tradicional o a una persona real frente a cámara, el Poder Judicial optó por utilizar una figura virtual animada.
En el spot audiovisual publicado en la red social X (anteriormente Twitter), la presentadora hiperrealista aparece caminando de manera fluida por el hall central del Palacio de Justicia mientras explica en detalle las novedades para los ciudadanos.
Aunque la iniciativa busca modernizar la estética de la comunicación pública, la particularidad que llamó la atención de los usuarios fue el tono de voz: la vocera virtual se expresa con un marcado castellano neutro, característico de las herramientas globales de síntesis de voz, distanciándose del modismo cuyano habitual.
¿Cuál fue su primer anuncio oficial?
El debut de esta comunicadora virtual estuvo centrado en una de las instancias más esperadas del año: el Concurso de Ingreso Administrativo 2026 del Poder Judicial.
Durante su mensaje, la vocera hecha con IA anunció que ya se encuentra disponible el programa y el material de estudio para rendir el examen escrito de conocimientos específicos.
Los aspirantes deben ingresar al portal web oficial donde realizaron su inscripción inicial para bajar los contenidos correspondientes.
La publicación de la bibliografía cumple con lo establecido en el Acuerdo 32.748 (firmado el 2 de septiembre de 2026), que regula la evaluación escrita específica prevista en la normativa de ingreso. Se aclaró que la documentación difundida aplica exclusivamente a la etapa de conocimientos específicos y no modifica las condiciones ni contenidos de las instancias evaluativas previas.
Las fechas para rendir serán fijadas en los próximos días por la Dirección de Recursos Humanos y se comunicarán en los canales institucionales.
Con este paso, la Suprema Corte ratifica la incorporación de la inteligencia artificial a sus estrategias de comunicación pública, con el objetivo de hacer más accesible la información a la gran cantidad de inscriptos en la provincia.
En pocas palabras
- Poder Judicial Mendoza: presentó su nueva "empleada" virtual hiperrealista creada con Inteligencia Artificial (IA).
- Comunicación Institucional: la figura virtual fue diseñada para transmitir novedades de forma ágil y cercana a la comunidad.
- Primer Anuncio: informó sobre la disponibilidad del programa y material de estudio para el Concurso de Ingreso Administrativo 2026.