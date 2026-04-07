A 7 años de la Gloria Eterna cuando Argentina conquistó el Mundial de Futsal en Misiones

El partido fue vibrante ya que el combinado nacional comenzó el encuentro con la presión muy arriba frente a un Brasil que se defendió y aguantó para comenzar a emparejar las acciones. Le que primero pegó fue la Albiceleste cuando el misionero Sandro Antiveros logró recuperar una pelota cerca del área, gambeteó al arquero y abrió el marcador.

Brasil, replegada, encontró el empate gracias por un contragolpe donde un jugador de la Verdeamarella se escapó y ejecutó un tiro libre hacia atrás para que Diego Da Costa la empujara al gol.

Embed - Argentina Campeón del mundo - Mundial de Futsal - Misiones 2019

En el segundo tiempo la primera jugada con peligro del conjunto carioca terminó en el fondo de la red por el gol de Fernando Hamann, cuando solo quedaban un minuto con veinte segundos para que terminara la final.

Selección argentina - Mundial de Futsal (1) El Mundial de Futsal fue argentino gracias al gol de Fernando Hamann.

Parecía un golpe de nocaut; para colmo Diego Koltes se perdió un penal faltando 12 segundos para el final. No obstante, la Selección argentina demostró que está acostumbrada a sufrir y fue Marcelo Mescolatti quien empató el encuentro a seis segundos de finalizar el tiempo reglamentario.

En el alargue Gonzalo Pires, quien casi se pierde el Mundial de Futsal por arrastrar una lesión, puso el 3 a 2 definitivo al sacar un disparo cruzado a los dos minutos. Brasil no logró doblegar a los dirigidos por Avveduto y la victoria se quedó en casa.

Selección argentina - Mundial de Futsal (4) El Mundial de Futsal se quedó en casa.

Los campeones del Mundial de Futsal en Misiones 2019

El equipo dirigido por Ariel Avveduto estuvo integrado por:

Federico Pérez (Mendoza).

Agustín López (Mendoza).

Marcelo Mescolatti (Capitán - Mendoza).

Gonzalo Pires (Mendoza).

Diego Koltes (Mendoza).

Nicolás Páez (Mendoza).

Luciano González (Mendoza).

Renzo Grasso (Mendoza).

Sandro Antiveros (Misiones).

Matías Rima (Santa Cruz).

Marco Politti (Buenos Aires).

Miguel Tapia (Buenos Aires).

Selección argentina - Mundial de Futsal - Mendoza Los mendocinos que se consagraron en el Mundial de Futsal.

Los datos indican que el Mundial realizado en Misiones rompió récords de audiencia para el "salonismo" en Argentina, siendo transmitido por la TV Pública y llenando todos los estadios de la provincia.

A diferencia del futsal FIFA, la versión de la AMF (Asociación Mundial de Futsal) tiene raíces profundas en el interior del país, especialmente en Mendoza, Misiones y la Patagonia. El título de 2019 no solo fue un trofeo más; fue el impulso para que miles de chicos en cada rincón del país se volcaran a las canchas de cemento y parqué.

Selección argentina - Mundial de Futsal (3) El Mundial de Futsal tuvo récord de audiencias en las canchas y en la televisación.

El saludo del 10 a los campeones del Mundial de Futsal 2019

Diego Maradona, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de saludar a quienes llevaron al Futsal a lo más alto. Fue así que publicó una imagen del partido con un texto bien maradoniano.

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Diego escribió: "Quiero felicitar a los muchachos de la Selección argentina, que hoy se consagraron campeones mundiales de Futsal. Muchas gracias en nombre de todos los argentinos por esta alegría!!!".