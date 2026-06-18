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está en grave estado de salud

El comunicado oficial de la familia Messi ante los rumores sobre la salud de Jorge

La familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial clarificando información sobre el delicado estado de salud de Jorge, padre del futbolista

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud de Jorge, padre del jugador.

La familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud de Jorge, padre del jugador.

Jorge Messi, papá de Lionel, atraviesa horas críticas a causa de un delicado estado de salud. Ante los insistentes rumores que tergiversan información sobre el mismo, la familia Messi decidió emitir un comunicado oficial para aclarar cuál es el verdadero cuadro del padre del futbolista.

El capitán de la Selección argentina se había mostrado compungido hace unos días, luego de la victoria ante Argelia, pero se desconocían los motivos de su emoción. "La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien", había señalado el astro argentino tras convertir tres goles ante el elenco africano.

Con el correr de las horas se conoció que era la salud de Jorge Messi quien mantenía en vilo al jugador del Inter Miami pero no se conocían mayores precisiones. Ante la falsedad de algunas informaciones que circularon, la familia del capitán de la Selección argentina decidió emitir un parte oficial al respecto.

El comunicado de la familia Messi ante el grave estado de salud de Jorge, padre del futbolista

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud", comienza diciendo el escrito que difundió la familia de Lionel Messi. "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", acusaron desde el entorno del 10.

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos las muestras de cariño y preocupación y solitiaciones que se preserve la privacidad [...] Cualquiero novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y canales correspondientes", cerraron.

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