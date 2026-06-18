El comunicado oficial de la familia Messi ante los rumores sobre la salud de Jorge

El capitán de la Selección argentina se había mostrado compungido hace unos días, luego de la victoria ante Argelia, pero se desconocían los motivos de su emoción. "La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien", había señalado el astro argentino tras convertir tres goles ante el elenco africano.

Con el correr de las horas se conoció que era la salud de Jorge Messi quien mantenía en vilo al jugador del Inter Miami pero no se conocían mayores precisiones. Ante la falsedad de algunas informaciones que circularon, la familia del capitán de la Selección argentina decidió emitir un parte oficial al respecto.