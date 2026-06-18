¿Por qué los pimientos se queman en la hornalla antes de cocinarlos?

Los pimientos son vegetales ricos en agua y fibra y una de las mayores fuentes de vitamina C y vitamina A. Los pimientos consumidos de forma regular y frecuente proporcionan antioxidantes y sustancias que favorecen la salud cardiovascular y visual.

¿De dónde viene el truco de quemar los pimientos en la hornalla y para qué sirve?

Este viejo y famoso truco de cocina consiste en quemar los pimientos justo sobre el fuego de la hornalla, de manera intencional y con el objetivo de quemar la piel externa. Los pimientos quedan de color negro por fuera, pero mantienen el rojo interior.

Este truco tiene un fin muy específico: el quemado de la piel externa de los pimientos sirve para justamente poder pelarlos mejor. Además, al colocarlos en la hornalla d ela cocina se logra un sabor más intenso y una pulpa más tierna.

pimientos Los pimientos quemados se pueden pelar mucho mejor.

Luego de este truco, los pimientos se suelen pelar para retirar la parte quemada completamente y se cocinan con normalidad o se incorporan a preparaciones.

Paso a paso: cómo se queman los pimientos en la hornalla

Lo primero y principal es buscar unas buenas pinzas o usar un tenedor para ir quemando los pimientos sobre la hornalla. Este truco se realiza con fuego medio o fuerte.

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