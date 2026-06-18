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Trucos de cocina

¿Por qué los pimientos se queman en la hornalla antes de cocinarlos?

Un truco de cocina famoso y muy utilizado es el de los pimientos en la hornalla. Te cuento para qué sirve y cómo se hace

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo se hace este truco con pimientos y para qué sirve. 

Cómo se hace este truco con pimientos y para qué sirve. 

Los pimientos verdes, rojos o amarillos son casi tan esenciales en el mundo de la cocina como las cebollas o los ajos. Un buen pimiento proporciona sabor, olor y color a las recetas saladas, además de que es un alimento con muchísimas propiedades.

Existe un viejo truco de cocina que consiste en quemar los pimientos en la hornalla antes de cocinarlos o añadirlos a una receta. Este procedimiento de cocina también se hace con otros vegetales, como berenjenas y pimientos pequeños picantes, pero ¿qué función cumple?

hornalla
Con una hornalla y un pimiento se puede hacer un gran truco de cocina.

Con una hornalla y un pimiento se puede hacer un gran truco de cocina.

El pimiento, en sus varios colores y formatos, es un alimento vegetal que se emplea en todo tipo de recetas; incluso se puede preparar relleno o se puede usar como pan de sándwich.

Los pimientos son vegetales ricos en agua y fibra y una de las mayores fuentes de vitamina C y vitamina A. Los pimientos consumidos de forma regular y frecuente proporcionan antioxidantes y sustancias que favorecen la salud cardiovascular y visual.

¿De dónde viene el truco de quemar los pimientos en la hornalla y para qué sirve?

Este viejo y famoso truco de cocina consiste en quemar los pimientos justo sobre el fuego de la hornalla, de manera intencional y con el objetivo de quemar la piel externa. Los pimientos quedan de color negro por fuera, pero mantienen el rojo interior.

Este truco tiene un fin muy específico: el quemado de la piel externa de los pimientos sirve para justamente poder pelarlos mejor. Además, al colocarlos en la hornalla d ela cocina se logra un sabor más intenso y una pulpa más tierna.

pimientos
Los pimientos quemados se pueden pelar mucho mejor.&nbsp;

Los pimientos quemados se pueden pelar mucho mejor.

Luego de este truco, los pimientos se suelen pelar para retirar la parte quemada completamente y se cocinan con normalidad o se incorporan a preparaciones.

Paso a paso: cómo se queman los pimientos en la hornalla

Lo primero y principal es buscar unas buenas pinzas o usar un tenedor para ir quemando los pimientos sobre la hornalla. Este truco se realiza con fuego medio o fuerte.

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  1. Coloca el pimiento o los pimientos enteros con piel y semillas sobre la llama de la hornalla.
  2. Rota los pimientos con las pinzas todo el tiempo para evitar que se queme la pulpa. Solo tenemos que carbonizar la cáscara.
  3. Cuando los pimientos están completamente negros, retíralos del fuego y enjuágalos con agua para retirar las cáscaras quemadas.
  4. Finalmente, se dejan enfriar completamente los pimientos y se limpian por dentro, retirando las semillas, el cabo y las partes feas.

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