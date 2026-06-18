¿Por qué los pimientos se queman en la hornalla antes de cocinarlos?

Existe un viejo truco de cocina que consiste en quemar los pimientos en la hornalla antes de cocinarlos o añadirlos a una receta. Este procedimiento de cocina también se hace con otros vegetales, como berenjenas y pimientos pequeños picantes, pero ¿qué función cumple?
El pimiento, en sus varios colores y formatos, es un alimento vegetal que se emplea en todo tipo de recetas; incluso se puede preparar relleno o se puede usar como pan de sándwich.
Los pimientos son vegetales ricos en agua y fibra y una de las mayores fuentes de vitamina C y vitamina A. Los pimientos consumidos de forma regular y frecuente proporcionan antioxidantes y sustancias que favorecen la salud cardiovascular y visual.
¿De dónde viene el truco de quemar los pimientos en la hornalla y para qué sirve?
Este viejo y famoso truco de cocina consiste en quemar los pimientos justo sobre el fuego de la hornalla, de manera intencional y con el objetivo de quemar la piel externa. Los pimientos quedan de color negro por fuera, pero mantienen el rojo interior.
Este truco tiene un fin muy específico: el quemado de la piel externa de los pimientos sirve para justamente poder pelarlos mejor. Además, al colocarlos en la hornalla d ela cocina se logra un sabor más intenso y una pulpa más tierna.
Luego de este truco, los pimientos se suelen pelar para retirar la parte quemada completamente y se cocinan con normalidad o se incorporan a preparaciones.
Paso a paso: cómo se queman los pimientos en la hornalla
Lo primero y principal es buscar unas buenas pinzas o usar un tenedor para ir quemando los pimientos sobre la hornalla. Este truco se realiza con fuego medio o fuerte.
- Coloca el pimiento o los pimientos enteros con piel y semillas sobre la llama de la hornalla.
- Rota los pimientos con las pinzas todo el tiempo para evitar que se queme la pulpa. Solo tenemos que carbonizar la cáscara.
- Cuando los pimientos están completamente negros, retíralos del fuego y enjuágalos con agua para retirar las cáscaras quemadas.
- Finalmente, se dejan enfriar completamente los pimientos y se limpian por dentro, retirando las semillas, el cabo y las partes feas.