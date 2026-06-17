Pan de salvado o integral: cuál es la diferencia y de qué están hechos estos alimentos

El pan de salvado y el pan integral son nutricionalmente más completos, pero tienen diferencias entre sí. Cuando leemos las etiquetas de los panes o preguntamos en la panadería por estos alimentos, podemos comprobar estas diferencias.

El pan integral se elabora con los granos de cereal enteros, de trigo o los cereales que se elijan. Este pan suele tener además semillas añadidas, de girasol, amapola o avena. Es un pan muy completo y nutritivo.

Al conservar todas las partes del cereal, el pan integral mantiene sus porcentajes nutricionales porque justamente el grano no se rompe. Es un pan rico en fibra, ácidos grasos, vitaminas y antioxidantes.

Al mantener el grano entero, se mantiene intacto el salvado, el germen y el endospermo que lo componen. Además, el pan integral, a diferencia del pan de salvado, genera mayor saciedad.

Embed - Lic. Lucia María Ferraro on Instagram: "Cuál es la diferencia entre el pan integral, de salvado y blanco El pan integral es el más completo desde el punto de vista nutricional, al conservar todos los componentes del grano de trigo: el endospermo, germen y salvado. Aportar una mayor cantidad de fibra, vitaminas (como el ácido fólico y las vitaminas B), minerales (como el magnesio y el hierro) y antioxidantes. La fibra aumenta la saciedad, regula el tránsito intestinal y tiene un efecto positivo en los niveles de colesterol. El pan de salvado utiliza harina refinada, pero se le agrega salvado de trigo, que es la capa externa del grano rico en fibra. Aporta menor cantidad de fibra que el pan integral ya que es elaborado con harina refinada, por lo que carece de algunos nutrientes que se encuentran en el grano entero. El pan blanco está hecho con harina refinada, lo que significa que se ha eliminado el germen y el salvado del grano de trigo, dejando solo el endospermo. El proceso de refinado reduce considerablemente la cantidad de nutrientes esenciales, como fibra, vitaminas (especialmente las del grupo B) y minerales. Es el más fácil de digerir Si te gusta la publicación: dale like compartila con quien creas que le pueda servir guarda la publicación Lic. Lucía María Ferraro MN 9437 - Nutrición Clínica Consultas y más, link en bio #pan #panintegral #pansaludable #salvado #integral #fibra #panblanco #harina #harinaintegral #harinadetrigo #nutrisentipensante" View this post on Instagram

Por su parte, el pan de salvado se elabora con harina refinada y procesada. Si bien está fabricado con harina de cereales, principalmente se prepara con harina blanca refinada de trigo a la cual se le añade el salvado molido.

En comparación con el pan integral, es menos nutritivo, pero no por ello es malo. Al moler los granos, se destruye el germen interior y el endospermo. El pan pierde vitaminas y minerales culpa de este proceso.

Más allá de sus diferencias, ambas variedades son nutritivas y aportan fibras, solo que una tiene mayor porcentaje y conserva los cereales enteros.

¿Para qué se usan el pan integral y el pan de salvado?

Tanto el pan de salvado como el pan integral combinan muy bien con otros ingredientes, como huevos, tomates, paltas, quesos de diferentes tipos y mermeladas naturales.

pan integral y pan de salvado Dos panes con diferencias, pero que se pueden usar en las mismas recetas.

Se puede usar para preparar tostadas en el desayuno, sándwiches gourmet fríos o calientes y se usa en algunos lomos o wraps, ya que su consistencia firme mantiene los rellenos en su lugar.

Es una excelente opción para hacer budín de pan cuando te sobran rodajas y para preparar croutons para ensaladas.