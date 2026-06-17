Quiénes son los 18 jugadores de River que iniciaron la pretemporada con el Chacho Coudet

River inició los entrenamientos en vistas del segundo semestre y el próximo sábado viajará a España para hacer la pretemporada después de haber prescindido de 14 futbolistas.
River inició los entrenamientos y el próximo sábado viajará a España para hacer la pretemporada después de haber prescindido de 14 futbolistas.
River inició los entrenamientos en vistas del segundo semestre y el próximo sábado viajará a España para hacer la pretemporada después de haber prescindido de 14 futbolistas.
Con nueva indumentaria, un grupo reducido de jugadores se entrenó en el River Camp y el Chacho Coudet definirá en las próximas horas quienes viajarán para cumplir con la parte más exigente de la preparación.
Confirmados los arribos de Nicolás Otamendi (está en el Mundial) y el uruguayo Mauro Arambarri, los dirigentes continúan trabajando para conseguir más refuerzos aunque el objetivo del Chacho Coudet es contar con una base de entre 16 y 17 futbolistas con nivel para ser titulares y completar el grupo con juveniles con proyección.
Hay varios jugadores que se están recuperando de lesiones y también hay que tener en cuenta que Gonzalo Montiel y Juanfer Quintero están en el Mundial y que en estas horas Santiago Beltrán y Joaquín Freitas retornarán desde Estados Unidos donde participaron de la gira previa de la Selección argentina.
River sumó a su estructura técnica a Domingo Catoira, un español de 53 años, que trabajará con Pablo Longoria, flamante Director Deportivo.
Catoira coincidió con Longoria en el Valencia y se encargará del área de scouting y la búsqueda de talentos jóvenes
Arqueros
Defensores
Mediocampistas
Delanteros
Se suman este jueves
Están en el Mundial