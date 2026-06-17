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Pretemporada

Quiénes son los 18 jugadores de River que iniciaron la pretemporada con el Chacho Coudet

River inició los entrenamientos y el próximo sábado viajará a España para hacer la pretemporada después de haber prescindido de 14 futbolistas.

Por UNO
Acuña no fue al Mundial y se queda en River.

Acuña no fue al Mundial y se queda en River.

River inició los entrenamientos en vistas del segundo semestre y el próximo sábado viajará a España para hacer la pretemporada después de haber prescindido de 14 futbolistas.

Con nueva indumentaria, un grupo reducido de jugadores se entrenó en el River Camp y el Chacho Coudet definirá en las próximas horas quienes viajarán para cumplir con la parte más exigente de la preparación.

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River puso primera con la base jugadores que eligió Coudet.

River puso primera con la base jugadores que eligió Coudet.

Confirmados los arribos de Nicolás Otamendi (está en el Mundial) y el uruguayo Mauro Arambarri, los dirigentes continúan trabajando para conseguir más refuerzos aunque el objetivo del Chacho Coudet es contar con una base de entre 16 y 17 futbolistas con nivel para ser titulares y completar el grupo con juveniles con proyección.

Hay varios jugadores que se están recuperando de lesiones y también hay que tener en cuenta que Gonzalo Montiel y Juanfer Quintero están en el Mundial y que en estas horas Santiago Beltrán y Joaquín Freitas retornarán desde Estados Unidos donde participaron de la gira previa de la Selección argentina.

Otra incorporación extranjera

River sumó a su estructura técnica a Domingo Catoira, un español de 53 años, que trabajará con Pablo Longoria, flamante Director Deportivo.

Catoira coincidió con Longoria en el Valencia y se encargará del área de scouting y la búsqueda de talentos jóvenes

Los 18 jugadores que iniciaron la pretemporada

Arqueros

  • Franco Armani
  • Ezequiel Centurión

Defensores

  • Tobías Ramírez
  • Lucas Martínez Quarta
  • Facundo González
  • Juan Portillo
  • Marcos Acuña
  • Lautaro Rivero
  • Ulises Giménez

Mediocampistas

  • Aníbal Moreno
  • Fausto Vera
  • Juan Cruz Meza
  • Lautaro Pereyra
  • Tomás Galván
  • Lucas Silva

Delanteros

  • Sebastián Driussi
  • Facundo Colidio
  • Agustín Ruberto

Se suman este jueves

  • Mauro Arambarri
  • Joaquín Freitas
  • Santiago Beltrán

Están en el Mundial

  • Gonzalo Montiel
  • Nicolás Otamendi
  • Juan Fernando Quintero

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