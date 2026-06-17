Quiénes son los 18 jugadores de River que iniciaron la pretemporada con el Chacho Coudet

Con nueva indumentaria, un grupo reducido de jugadores se entrenó en el River Camp y el Chacho Coudet definirá en las próximas horas quienes viajarán para cumplir con la parte más exigente de la preparación.

river 1 River puso primera con la base jugadores que eligió Coudet.

Confirmados los arribos de Nicolás Otamendi (está en el Mundial) y el uruguayo Mauro Arambarri, los dirigentes continúan trabajando para conseguir más refuerzos aunque el objetivo del Chacho Coudet es contar con una base de entre 16 y 17 futbolistas con nivel para ser titulares y completar el grupo con juveniles con proyección.