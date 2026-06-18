El Conicet descubre una nueva especie: es una rata vizcacha con un nombre particular

Su distribución está limitada a una pequeña área de bosques en el Chaco Serrano, en la sierra de Guasapampa, que está protegida en el Parque Nacional Traslasierra. Su dieta se compone principalmente de bromelias, que crecen mucho en su ambiente.

El nombre científico de la especie honra a dos instituciones importantes en Argentina por su trabajo en la conservación de la biodiversidad y su investigación científica: la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Conicet, junto con sus investigadores, becarios, técnicos, administrativos y guardaparques.

equipo conicet El equipo que realizó el descubrimiento.

Aunque en esta década se han descrito más de 20 especies nuevas de mamíferos en Argentina, este es el primer género reportado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000.

Además del registro en el Parque Nacional Traslasierra, hay avistamientos de la especie en varios lugares de la misma zona montañosa, entre el Dique Pichanas y el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní.