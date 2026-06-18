Científicos del Conicet confirmaron a través de un estudio el descubrimiento de una nueva especie. El hallazgo se dio en las sierras de Córdoba, y fue oficializado esta semana por los investigadores argentinos.
El Conicet descubre una nueva especie: es una rata vizcacha con un nombre particular
El Conicet confirmó el descubrimiento de una nueva especie de roedor, y le pusieron un nombre que hace honor a nuestros parques
Según explicaron desde el Conicet en un comunicado, se trata de la rata vizcacha del Chaco Serrano (Apnoctomys conicetorum), un nuevo género y especie de roedor encontrado en Córdoba.
Las características de la rata vizcacha
Esta nueva especie para la ciencia es un mamífero relacionado con otras ratas vizcachas, los carpinchos y las maras. Es de tamaño mediano (35 cm) y tiene una cola larga y peluda.
Su distribución está limitada a una pequeña área de bosques en el Chaco Serrano, en la sierra de Guasapampa, que está protegida en el Parque Nacional Traslasierra. Su dieta se compone principalmente de bromelias, que crecen mucho en su ambiente.
El nombre científico de la especie honra a dos instituciones importantes en Argentina por su trabajo en la conservación de la biodiversidad y su investigación científica: la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Conicet, junto con sus investigadores, becarios, técnicos, administrativos y guardaparques.
Aunque en esta década se han descrito más de 20 especies nuevas de mamíferos en Argentina, este es el primer género reportado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000.
Además del registro en el Parque Nacional Traslasierra, hay avistamientos de la especie en varios lugares de la misma zona montañosa, entre el Dique Pichanas y el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní.