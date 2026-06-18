Netflix estrena un nuevo thriller de Harlan Coben protagonizado por Sam Worthington y con solo 8 capítulos

Te encontraré es una serie de solo 8 capítulos que estrenó en Netflix este jueves 18 de junio de 2026 y combina una trama llena de drama, misterio, suspenso y crímenes. Sam Worthington interpreta a un padre condenado injustamente que se fuga de prisión tras descubrir una pista que podría demostrar que su hijo sigue vivo.

te encontraré- serie (2)

Netflix: de qué trata la serie Te encontraré de Harlan Coben

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Te encontraré versa: "Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misiñón de rescate".