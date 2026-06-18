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Netflix estrena un nuevo thriller de Harlan Coben protagonizado por Sam Worthington y con solo 8 capítulos

La plataforma de Netflix estrenó un thriller de misterio y crimen protagonizado por Sam Worthington que promete arrasar

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie de Netflix que acaba de estrenar y arrasa como la más vista.

Es una serie de Netflix que acaba de estrenar y arrasa como la más vista.

La plataforma de series y películas de Netflix lidera el ranking mundial como la más popular gracias a los estrenos, especialmente del mes de junio, que están entre los más esperados a nivel mundial. Uno de ellos es Te encontraré, basado en una exitosa novela de Harlan Coben y protagomizado por Sam Worthington.

Te encontraré es una serie de solo 8 capítulos que estrenó en Netflix este jueves 18 de junio de 2026 y combina una trama llena de drama, misterio, suspenso y crímenes. Sam Worthington interpreta a un padre condenado injustamente que se fuga de prisión tras descubrir una pista que podría demostrar que su hijo sigue vivo.

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Netflix: de qué trata la serie Te encontraré de Harlan Coben

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Te encontraré versa: "Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misiñón de rescate".

La historia de Netflix sigue a David Burroughs (Sam Worthington), un hombre que cumple una condena de cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato de su pequeño hijo. Cinco años después de la tragedia, cuando toda esperanza parece perdida, recibe una fotografía que cambia por completo su realidad.

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Reparto de Te encontraré, la nueva serie de Netflix

  • Sam Worthington como David Burroughs
  • Britt Lower como Rachel Mills
  • Logan Browning como Sarah Greer
  • Erin Richards como Cheryl Dreason
  • Milo Ventimiglia como Hayden
  • Jonathan Tucker como Adam Mackenzie
  • Chi McBride como Max Williams

Netflix: tráiler de la serie Te encontraré

Embed - Te encontraré | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Te encontraré, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Te encontraré se puede ver en Netflix
  • Estados Unidos: la serie Te encontraré se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Te encontraré se puede ver en Netflix.

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