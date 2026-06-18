pochoclo maiz Cuando cocinamos pochoclo, suelen quedar algunos granos de maíz sin explotar y es fundamental que no los tires, son un tesoro. Foto Canva

Si hiciste pochoclos y quedaron granos sin explotar no los tires, son un tesoro: para qué sirven

Muchas personas creen que el maíz pisingallo solo sirve para hacer unos ricos pochoclos, pero cuando se cocinan y no se terminan de explotar todos los granos, quedan algunos duros y poco comestibles. Lo bueno es que pueden volver a utilizarse, así que dale una nueva oportunidad a esos granos de palomitas de maíz que quedaron sin explotar, con este práctico truco.

Primero, selecciona de los pochoclos que hiciste, los granos que no reventaron. Luego guárdalos en un recipiente de vidrio hermético con un poco de agua. Consérvalos en un lugar fresco durante dos días agitándolos regularmente por día hasta que absorban la humedad misma del agua.

pochoclo maiz (1) Con este simple truco volvé a utillizar los granos de maíz en unos pochoclos aún más ricos. Foto Canva

Este truco hace que el grano de maíz se hidrate nuevamente y les dé una nueva oportunidad para reventar y convertirse en pochoclo. El maíz pisingallo explota cuando el calor hace que el agua interna se convierta en vapor, creando presión hasta que la cáscara revienta. Cuanta más humedad interna tenga el grano, mejor será la explosión y más grande y tierno el resultado.