Ni pesas, ni cardio: el ejercicio silencioso que debes hacer para mejorar la salud de tu corazón

El secreto del yoga no radica en lograr la postura más compleja o llamativa, sino en su capacidad única para conectar el cuerpo y la mente a través de la respiración consciente. Esta combinación actúa como un bálsamo directo para el sistema circulatorio.

A diferencia del cardio tradicional, que busca estresar positivamente al corazón mediante el aumento de la frecuencia cardíaca, el yoga trabaja desde la optimización. Al realizar las posturas (asanas) de manera controlada, se favorece una mejor oxigenación de los tejidos y se estimula un retorno venoso.

yoga El yoga tiene un componente social muy importante para tu corazón.

Los expertos recuerdan que cuando el yoga se practica en grupo, añade un valioso componente social que combate la soledad y aumenta la motivación, dos factores psicológicos que, aunque a menudo se ignoran, tienen un impacto directo en la salud del corazón.

Consejos para empezar a realizar este ejercicio

Para empezar a notar los beneficios del yoga en tu salud, no necesitas convertirte en un experto de la noche a la mañana. Los especialistas recomiendan constancia por encima de la intensidad: