Ni pesas, ni cardio: el ejercicio silencioso que debes hacer para mejorar la salud de tu corazón

Cuando nos hablan de cuidar el corazón, la mente viaja de inmediato a imágenes de personas corriendo en una cinta o levantando mancuernas. Sin embargo, esta imagen puede estar muy equivocada, y el ideal puede ser un ejercicio que sorprenderá a muchos.
Un consenso creciente entre cardiólogos y especialistas en medicina deportiva está poniendo el foco en un ejercicio que suele quedar en segundo plano en los gimnasios tradicionales, y que mejora la salud de tu corazón en un 100%.
Yoga, el ejercicio que mejora la salud de tu corazón
Lejos de ser una simple actividad de relajación o flexibilidad, este ejercicio se ha consolidado como una de las herramientas más potentes y accesibles para blindar nuestra salud cardíaca.
El secreto del yoga no radica en lograr la postura más compleja o llamativa, sino en su capacidad única para conectar el cuerpo y la mente a través de la respiración consciente. Esta combinación actúa como un bálsamo directo para el sistema circulatorio.
A diferencia del cardio tradicional, que busca estresar positivamente al corazón mediante el aumento de la frecuencia cardíaca, el yoga trabaja desde la optimización. Al realizar las posturas (asanas) de manera controlada, se favorece una mejor oxigenación de los tejidos y se estimula un retorno venoso.
Los expertos recuerdan que cuando el yoga se practica en grupo, añade un valioso componente social que combate la soledad y aumenta la motivación, dos factores psicológicos que, aunque a menudo se ignoran, tienen un impacto directo en la salud del corazón.
Consejos para empezar a realizar este ejercicio
Para empezar a notar los beneficios del yoga en tu salud, no necesitas convertirte en un experto de la noche a la mañana. Los especialistas recomiendan constancia por encima de la intensidad:
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Empieza con sesiones cortas: bastan 15 o 20 minutos al día para activar la circulación y calibrar la respiración.
Enfócate en la respiración: si una postura es incómoda, reduce la intensidad. Lo importante es mantener un ritmo respiratorio suave y profundo.
Combínalo con tu rutina: el yoga no exige que abandones el cardio o las pesas; de hecho, funciona como el complemento perfecto para relajar los músculos y acelerar la recuperación.