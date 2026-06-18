La plataforma de Netflix cuenta con una gran cantidad de series y películas que permanecen escondidas en el catálogo, por lo que, luego de una búsqueda profunda, di con una producción que tienes que ver sí o sí. Es que lo tiene todo: es un drama para reír, conmovedor y emotivo.
Encontré esta película en Netflix y no pude resistirme: el drama que me conquistó desde el primer minuto
Este drama está oculto en Netflix y me conquistó por su emotiva trama y las actuaciones de Kristen Bell y Kelsey Grammer
Estoy hablando de De tal padre, dirigida por Lauren Miller Rogen y estrenada en 2018. Esta historia, de 1 hora y 43 minutos, desarrolla un melodrama irresistible protagonizado por Kristen Bell y Kelsey Grammer, quienes "dan fuerza a una comedia sólida de Netflix. Es el tipo de película discreta y encantadora que los estudios tradicionales ya no hacen", declaró el crítico David Ehrlich de IndieWire.
Por su parte, Leah Greenblatt de Entertainment Weekly calificó a esta película como "agradable", aunque "el arco narrativo es demasiado convencional". Sin embargo, destacó que el atractivo de los dos actores principales la mantiene a flote".
Netflix: de qué trata la película De tal padre
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película De tal padre versa: "Luego de quedar plantada en el altar, una ejecutiva de publicidad adicta al trabajo acaba de luna de miel en el Caribe con su padre abandónico".
Tras ser plantada en el altar, una joven publicista (Kristen Bell) adicta al trabajo acaba de luna de miel en un crucero por el Caribe con su padre (Kelsey Grammer), con quien apenas tenía relación desde hace años.
Netflix: tráiler de la película De tal padre
Reparto de De tal padre, película de Netflix
- Kristen Bell
- Kelsey Grammer
- Seth Rogen
- Paul W. Downs
- Zach Appelman
- Leonard Ouzts
- Blaire Brooks
- Anthony Laciura
- Mary Looram
- Brett Gelman
Dónde ver la película De tal padre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película De tal padre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película De tal padre se puede ver en Netflix.
- España: la película De tal padre se puede ver en Netflix.