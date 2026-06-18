Encontré esta película en Netflix y no pude resistirme: el drama que me conquistó desde el primer minuto

Estoy hablando de De tal padre, dirigida por Lauren Miller Rogen y estrenada en 2018. Esta historia, de 1 hora y 43 minutos, desarrolla un melodrama irresistible protagonizado por Kristen Bell y Kelsey Grammer, quienes "dan fuerza a una comedia sólida de Netflix. Es el tipo de película discreta y encantadora que los estudios tradicionales ya no hacen", declaró el crítico David Ehrlich de IndieWire.

Por su parte, Leah Greenblatt de Entertainment Weekly calificó a esta película como "agradable", aunque "el arco narrativo es demasiado convencional". Sin embargo, destacó que el atractivo de los dos actores principales la mantiene a flote".