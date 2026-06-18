Filtraron un video de Shakira en una romántica cita con un famoso actor mexicano

Pero eso no fue todo, porque horas más tarde comenzó a circular un video en el que se ve a Manuel y Shakira bailando salsa en el Club Floridita, en Hollywood. El audiovisual capturó la atención de los usuarios de internet, porque las celebridades bailan como si no hubiera nadie a su alrededor.

Shakira y Manuel Garcia Rulfo en Los Angeles Manuel García-Rulfo se comportó como un caballero con Shakira. Imagen: DeuxMoi.

Se los ve tan contentos y relajados, que parece que no se preocuparon por ver si hay cámaras o no. Por supuesto, estas imágenes no son una confirmación oficial de que los famosos están juntos, sin embargo han sido suficientes para encender las especulaciones por parte de los fans.

Quién es Manuel García-Rulfo

Manuel García-Rulfo es uno de los intérpretes mexicanos con mayor proyección internacional en la actualidad. Nació en Guadalajara, en el estado de Jalisco, pero con el paso de los años desarrolló una destacada carrera en Hollwwood.

Shakira y Manuel Garcia Rulfo La colombiana y el mexicano se fueron juntos del restaurante. Imagen: DeuxMoi.

García-Rulfo alcanzó gran popularidad cuando protagonizó la serie El abogado del Lincoln, una producción de Netflix basada en las novelas de Michael Connelly. Además, ha participado en proyectos como Pedro Páramo, basado en el clásico de Juan Rulfo (su tío abuelo), Un vecino gruñón con Tom Hanks y Jurassic World: Renace.