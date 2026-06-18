Filtraron un video de Shakira en una romántica cita con un famoso actor mexicano

Shakira se ha posicionado en el centro de atención, pero esta vez no tiene que ver con su carrera musical. Recientemente fue vista saliendo de un hotel con un actor mexicano muy conocido, una escena que no tardó en desatar especulaciones sobre un posible romance. Además, él actuó como un verdadero caballero.
La cuenta neoyorkina DeuxMoi publicó imágenes donde se puede ver a la cantante colombiana pasando el rato con Manuel García-Rulfo, el actor conocido por interpretar a Mickey Haller en la serie de Netflix El abogado del Lincoln. Los famosos fueron fotografiados a la salida de Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles.
En las fotos se nota que la pasan bien, pues ambos están sonrientes, mientras comparten miradas cómplices y una conversación relajada. Cuando llega el auto, él actúa como un caballero y le abre la puerta de copiloto para que Shakira se sienta cómoda. Finalmente, se retiran juntos.
Pero eso no fue todo, porque horas más tarde comenzó a circular un video en el que se ve a Manuel y Shakira bailando salsa en el Club Floridita, en Hollywood. El audiovisual capturó la atención de los usuarios de internet, porque las celebridades bailan como si no hubiera nadie a su alrededor.
Se los ve tan contentos y relajados, que parece que no se preocuparon por ver si hay cámaras o no. Por supuesto, estas imágenes no son una confirmación oficial de que los famosos están juntos, sin embargo han sido suficientes para encender las especulaciones por parte de los fans.
Quién es Manuel García-Rulfo
Manuel García-Rulfo es uno de los intérpretes mexicanos con mayor proyección internacional en la actualidad. Nació en Guadalajara, en el estado de Jalisco, pero con el paso de los años desarrolló una destacada carrera en Hollwwood.
García-Rulfo alcanzó gran popularidad cuando protagonizó la serie El abogado del Lincoln, una producción de Netflix basada en las novelas de Michael Connelly. Además, ha participado en proyectos como Pedro Páramo, basado en el clásico de Juan Rulfo (su tío abuelo), Un vecino gruñón con Tom Hanks y Jurassic World: Renace.