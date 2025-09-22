Inicio Ovación Ciclismo Matías Contreras
Matías Contreras voló alto y se quedó con la 7ª fecha de la temporada de ciclismo de ruta

El corredor del equipo Municipalidad de Godoy Cruz brilló en la nueva fecha del calendario rutero y se entreveró en la lucha por el campeonato de ciclismo.

El ciclismo local celebró una nueva fecha del Campeonato pista y Criterium 2025. Guaymallén y su tradicional boulevard Dorrego fueron el escenario para el capítulo número 7 del certamen, que tuvo a Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz) como el gran ganador.

"El boulevard Dorrego siempre es un circuito duro pero me sienta bien, quizás todavía no estoy a un buen nivel y eso se siente, pero traté de hacer una carrera activa del principio para que en caso de llegada al sprint pueda definir mi compañero Ambrossi, quien lidera el campeonato y es de los mejores sprinter actuales", dijo el ganador del fin de semana.

Contreras, Corvalán y Ambrossi, el podio de la ma fecha.

Justamente, su compañero de equipo terminó en el tercer lugar del podio, mientras que el segundo en cuestión fue Matías Corvalán (Municipalidad de Guaymallén). Por el lado de las damas, la ganadora fue Bajouth Florencia.

Pensando en los objetivos, Matías Contreras pondera al equipo por encima de lo individual: "Respecto al torneo tenemos objetivos conjuntos y es que gane la camiseta, en este caso Facundo Ambrossi y Bruno Contreras son quienes están mejor posicionados y buscamos que los puntos no los afecten, ganan ellos y el equipo también, somos muy unidos y eso creo que se nota en cada fecha".

Posiciones Critérium y pista de ciclismo

  1. Ambrossi Facundo (Municipalidad Godoy Cruz) 24 pts.
  2. Contreras Bruno (Municipalidad Godoy Cruz) 19 pts.
  3. Contreras Matías ((Municipalidad Godoy Cruz) 13 pts.
  4. Corvalán Matías (Municipalidad Guaymallén) 8 pts.
  5. Mendoza camilo (Municipalidad Guaymallén) 8 pts.

Lo que viene en la agenda

La fecha número 8 del Campeonato rutero asoma y ya tiene su lugar en el calendario: será eldomingo 28 de septiembre en Casa de Gobierno, departamento de Capital.

