Matías Contreras voló alto y se quedó con la 7ª fecha de la temporada de ciclismo de ruta

Justamente, su compañero de equipo terminó en el tercer lugar del podio, mientras que el segundo en cuestión fue Matías Corvalán (Municipalidad de Guaymallén). Por el lado de las damas, la ganadora fue Bajouth Florencia.

Pensando en los objetivos, Matías Contreras pondera al equipo por encima de lo individual: "Respecto al torneo tenemos objetivos conjuntos y es que gane la camiseta, en este caso Facundo Ambrossi y Bruno Contreras son quienes están mejor posicionados y buscamos que los puntos no los afecten, ganan ellos y el equipo también, somos muy unidos y eso creo que se nota en cada fecha".

Posiciones Critérium y pista de ciclismo

Ambrossi Facundo (Municipalidad Godoy Cruz) 24 pts. Contreras Bruno (Municipalidad Godoy Cruz) 19 pts. Contreras Matías ((Municipalidad Godoy Cruz) 13 pts. Corvalán Matías (Municipalidad Guaymallén) 8 pts. Mendoza camilo (Municipalidad Guaymallén) 8 pts.

Lo que viene en la agenda

La fecha número 8 del Campeonato rutero asoma y ya tiene su lugar en el calendario: será eldomingo 28 de septiembre en Casa de Gobierno, departamento de Capital.