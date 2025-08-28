La competencia tuvo un circuito de 900 metros, trazado que se recorrió durante 50 minutos más una vuelta final. El pedalista de la Municipalidad de Godoy Cruz se impuso quedándose con el primer lugar y ganó su segunda carrera de las cuatro disputadas hasta el momento.

ciclismo (1) El podio de la cuarta fecha del ciclismo: Ambrossi, Contreras y Pizarro. Prensa Asociación Ciclista Mendocina

El podio lo completaron Matías Contreras (del equipo Municipalidad de Godoy Cruz) quien terminó como escolta y Felipe Pizarro, de Diderboll (se quedó con el tercer). Los Abeiro, por su parte, fueron los que cantaron victoria en la categoría juvenil: Luciano fue el mejor de la categoría, mientras que Mario terminó segundo.