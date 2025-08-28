Facundo Ambrossi ganó la cuarta fecha del ciclismo mendocino.

Prensa Asociación Ciclista Mendocina

Capital recibió la cuarta fecha del Campeonato Pista y Criterium de ciclismo. Facundo Ambrossi cantó victoria tras una gran actuación y sigue marcando el pulso en la clasificación general gracias a su muy buen arranque en el torneo para la categoría elite.

La competencia tuvo un circuito de 900 metros, trazado que se recorrió durante 50 minutos más una vuelta final. El pedalista de la Municipalidad de Godoy Cruz se impuso quedándose con el primer lugar y ganó su segunda carrera de las cuatro disputadas hasta el momento.

El podio de la cuarta fecha del ciclismo: Ambrossi, Contreras y Pizarro.

El podio lo completaron Matías Contreras (del equipo Municipalidad de Godoy Cruz) quien terminó como escolta y Felipe Pizarro, de Diderboll (se quedó con el tercer). Los Abeiro, por su parte, fueron los que cantaron victoria en la categoría juvenil: Luciano fue el mejor de la categoría, mientras que Mario terminó segundo.

La cuarta fecha del ciclismo será en Godoy Cruz

La acción del Campeonato de Pista y Criterium de ciclismo seguirá el próximo sábado 30 de agosto en Parque San Vicente, departamento de Godoy Cruz. A las 14 hs se concentrarán los pedalistas, mientras que el horario de largada será desde las 15 hs.

Clasificación general

  1. Facundo Ambrossi 21 pts
  2. Bruno Contreras 11 pts
  3. Camilo Mendoza 8 pts
  4. Franco Vecchi 5 pts
  5. Ramiro Castro 5 pts
  6. Matías Contreras 5 pts

