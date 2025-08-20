Ciclismo: Camilo Mendoza celebró en Guaymallén pero la cima tiene otro dueño

El departamento de Guaymallén fue el escenario y contó con un circuito de 1000 metros de trazado. Detrás de Mendoza, el podio lo completaron Ramiro Castro en el segundo puesto (Municipalidad de Guaymallén), mientras que el tercer lugar quedó en manos de Facundo Ambrossi, de la Municipalidad de Godoy Cruz.

ciclismo El podio de una nueva fecha del campeonato de pista y criterium de ciclismo.

Justamente Ambrossi es el líder de la clasificación general del campeonato gracias a los 13 puntos obtenidos en el arranque, escoltado por Bruno Contreras (tiene 11 unidades). En tanto que el flamante ganador completa el podio con 8 puntos.