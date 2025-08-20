Inicio Ovación Ciclismo ciclismo
Ciclismo: Camilo Mendoza celebró en Guaymallén pero la cima tiene otro dueño

La fecha 3 del Campeonato de ciclismo local tuvo estreno en lo más alto del podio. Resultados de todas las categorías.

La tercera fecha de ciclismo tuvo a Mendoza como ganador.

La temporada del ciclismo no descansa y sigue transcurriendo para Pista y Criterium. La fecha 3 del certamen tuvo acción el fin de semana y nuevo ganador gracias a la coronación en el primer lugar del podio de Camilo Mendoza, representante del equipo Diberboll.

El departamento de Guaymallén fue el escenario y contó con un circuito de 1000 metros de trazado. Detrás de Mendoza, el podio lo completaron Ramiro Castro en el segundo puesto (Municipalidad de Guaymallén), mientras que el tercer lugar quedó en manos de Facundo Ambrossi, de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Justamente Ambrossi es el líder de la clasificación general del campeonato gracias a los 13 puntos obtenidos en el arranque, escoltado por Bruno Contreras (tiene 11 unidades). En tanto que el flamante ganador completa el podio con 8 puntos.

La próxima fecha tiene lugar y sede en el calendario: será el domingo 24 de agosto en Casa de Gobierno, departamento de Ciudad.

Resultados de categoría Juvenil de ciclismo

  1. Guerrero, Tomás
  2. Mena, Esteban

Categoría Élite

  1. Mendoza, Camilo (Diberboll)
  2. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallén)
  3. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
  4. Corvalán, Matías (Municipalidad de Guaymallén)
  5. Fernández, Joaquín (Municipalidad de Guaymallén)

Categoría Damas

  1. Bajouth, Florencia

El ciclismo mendocino brilló en los Juegos Panamericanos

Con cuatro medallas, el ciclismo tuvo una destacada actuación en la cita de Asunción 2025. Julieta Benedetti fue la gran figura con tres preseas (una de oro y dos de plata), mientras que Lucía Miralles sumó otro segundo lugar en mountain bike.

