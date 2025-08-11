Ciclismo: Facundo Ambrossi festejó en Luján de Cuyo

ciclismo (3) Ambrossi, Contreras, Contreras, el podio del segundo capítulo del ciclismo. Prensa Asociación Ciclista Mendocina.

El pedalista de la Municipalidad de Godoy Cruz cumplió con una carrera impecable y se adjudicó el primer lugar del podio seguido por Fernando Contreras (segundo, del equipo Team Venzo) y Bruno Contreras (de la Municipalidad de Godoy Cruz) quien se adjudicó el tercer lugar.

En el trazado de 1700 metros, además de la categoría elite, hubo lugar para los juveniles. En dicha categoría, el gran ganador fue Tomás Guerrero, mientras que el podio lo completaron Esteban Mena y Mario Abeiro. La tercera fecha del torneo será el domingo 17 de agosto en el Boulevard Dorrego, departamento de Guaymallén.