Ciclismo: Facundo Ambrossi festejó en Luján de Cuyo

Por la segunda fecha de la temporada de pista de ciclismo, el pedalista de la Municipalidad de Godoy Cruz cantó victoria tras un intenso trazado.

Por UNO
Ambrossi cantó victoria en la segunda fecha del ciclismo local.

Prensa Asociación ciclistica.

El Campeonato de ciclismo abrió con todo su temporada de Criterium y Pista. Tras la fecha 1 disputada en el departamento de Guaymallén llegó el turno de un nuevo capítulo en Luján de Cuyo, con un Facundo Ambrossi implacable y ganador de la segunda fecha.

Ambrossi, Contreras, Contreras, el podio del segundo cap&iacute;tulo del ciclismo.

El pedalista de la Municipalidad de Godoy Cruz cumplió con una carrera impecable y se adjudicó el primer lugar del podio seguido por Fernando Contreras (segundo, del equipo Team Venzo) y Bruno Contreras (de la Municipalidad de Godoy Cruz) quien se adjudicó el tercer lugar.

En el trazado de 1700 metros, además de la categoría elite, hubo lugar para los juveniles. En dicha categoría, el gran ganador fue Tomás Guerrero, mientras que el podio lo completaron Esteban Mena y Mario Abeiro. La tercera fecha del torneo será el domingo 17 de agosto en el Boulevard Dorrego, departamento de Guaymallén.

Día importante para el ciclismo en Los Juegos Panamericanos

El ciclismo de nuestra provincia tuvo un enorme comienzo en Asunción 2025. Es que de las primeras tres medallas, dos fueron para el deporte en cuestión gracias a las preseas de plata de Julieta Benedetti (ruta contarreloj individual femenina) y Lucía Miralles (cross country femenino de Mountain Bike).

