Javier Luján cumplió su pelea número 100 como árbitro de boxeo profesional de la Federación Mendocina de Box

"Comencé en el gimnasio de Jorge Arias, en la calle 9 de Julio y Avellaneda, en Las Heras. Recuerdo que ahí vimos la pelea de Pablo Chacón contra Istvan Kovacs, cuándo ganó el título mundial" dijo el árbitro.

Sobre sus inicios, Javier dijo: "Al principio quería pelear, y cuando el Flaco (Arias) me preguntó la edad -30- me dijo que no, que era tarde ya para hacer boxeo competitivo. De todos modos me dijo que podría hacer el curso de árbitro, que se daba en su gimnasio, y acepté, me gustó la idea".

"Tengo varios amigos que me ayudaron mucho en esta carrera dentro del boxeo. En especial a José Rasjido, que me abrió las puertas en el arbitraje, y a Osvaldo Corro, que me supo aconsejar mucho en estos años", Javier Luján "Tengo varios amigos que me ayudaron mucho en esta carrera dentro del boxeo. En especial a José Rasjido, que me abrió las puertas en el arbitraje, y a Osvaldo Corro, que me supo aconsejar mucho en estos años", Javier Luján

Con profesores como José Joaquín Rasjido y Gustavo Morillas, presidente y vice de la Federación Mendocina de Box, Luján tuvo a dos prestigiosos árbitros, de altísima consideración en la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur), que regía los Juegos Olímpicos. "Era muy lindo el curso, fuimos 20 los que cursamos, y tenía de compañero a tu colega Luciano Bertolotti. Me metí de lleno y apasionado en el arbitraje", sumó javier Luján, que hasta dirigió un pelea por título mundial, entre La Bonita Daniela Bermúdez contra la mexicana Guadalupe Martínez Guzmán.

boxeo-arbitro-javier lujan-03.jpg Javier Luján y sus recuerdos tras dirigirir 100 peleas profesionales.

Sobre su primera pelea entre rentados, Luján señaló: "Mi debut como árbitro de boxeo profesional fue en el 2002 (31 de agosto) dirigiendo al Chucky Ariel Elías contra Gustavo Carabajal, en el estadio Pascual Pérez".

El árbitro que admira a Miguel Cotto y Pablo Chacón, dirigió pleitos por títulos argentinos y Sudamericanos y en su larga trayectoria pudo controlar peleas de los luego campeones mundiales Juan Carlos Reveco y Jonathan Barros. "Al Yoni y al Cotón los dirigí en su última pelea antes de ir por el título mundial. Seguramente les traje suerte", dijo en todo de broma Luján. También comentó que al cubano William Scull -rival de Canelo Álvarez en pelea unificatoria de títulos mundiales- lo dirigió cuándo hizo su debut profesional, en San Carlos, el 11 de noviembre del 2016.

Como anécdota graciosa, de varias, eligió un combate en Palmira, con el Carnicero Diego Jesús Ponce como protagonista. "Con el apuro de cambiarme, luego de dirigir a los amateurs (usan otra indumentaria), subí al ring, y cuándo el anunciador presentó a todos, antes de bajarse me miró y dijo en tono bajo "las medias..." ¡Me había olvidado de ponerne las medias con el apuro!", cerró Javier Luján.