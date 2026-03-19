Boxeo profesional: Lautaro González sube al ring en el club Zapata de Las Heras

Retomando la actividad del boxeo profesional en el ámbito de la provincia, Las Heras arranca con todo y ofrecerá dos veladas consecutivas en sendos fines de semana. Este viernes (20) el Club Zapata será escenario de un festival con 20 pleitos amateurs y un fondo rentado a cuatro asaltos. Pablo el Sencillo González buscará retornar al triunfo ante su gente.
Este jueves Lautaro González y su rival, el chivilcoyense José Luis el Rebelde Del Porto subieron a la balanza y ambos dieron el peso para el pleito a cuatro asaltos en la categoría welter. González registró 66,300kg, mientras que Del Porto clavó 65,900. La velada será fiscalizada por la Federación Mendocina de Box y organizada por Pablo Chacón, con la colaboración de la promotora de Jorge Pandolfino.
El club Zapata se ubica en el barrio del mismo nombre, sobre avenida San Martín 1975, de Las Heras.
Embed - Lautaro González y José Del Porto dieron el peso y pelean este sábado en el Club Zapata de Las Heras
Lautaro González, tiene un palmarés de 2 peleas ganadas (0KO), 2 derrotas y 2 empates. Tras una prolífica etapa amateur y demostrando un boxeo técnico y elegante, el joven lasherino entrenado por su papá Pablo, ingresó al profesionalismo el 25 de noviembre del 2023, logrando una trabajada victoria por puntos en Villa Mercedes, San Luis, frente al bonaerense Fernando Caseda.
Las dos derrotas que figuran en su récord, son en fallos polémicos y de visitante, y uno de ellos en decisión mayoritaria (fallo dividido), por lo que este viernes tratará de sumar su tercera victoria y volver a los números positivos.
Embed - El púgil Lautaro González quiere volver al triunfo antes su gente en Las Heras
Su rival, José Luis Del Porto (0-3-0, 0KO), retorna luego de una larga inactividad, y presenta un récord negativo y quiere encontrar su primer éxito en este viaje a Mendoza. El bonaerense se definió como un "peleador" que sale a buscar la batalla, lo que significa que este viernes habrá un duelo de estilo, al contraponerse con el estilo tiempista y contragolpeador de González.
Embed - Jose Del Porto viene de Chivilcoy y busca lograr su primer triunfo en el boxeo profesional
Por su parte, tras bajar de la balanza, el Sencillo González comentó que "vengo muy bien preparado para esta pelea y con muchas ganas de obtener una victoria". Luego completó diciendo que "vamos a subir a darlo todo en el ring".
La jornada comenzará temprano, a las 20, con exhibiciones de boxeo sin contacto y luego un nutrido programa con 15 pleitos amateurs, con púgiles de distintos gimnasio de la provincia..