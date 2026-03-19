Boxeo profesional: Lautaro González sube al ring en el club Zapata de Las Heras

Embed - Lautaro González y José Del Porto dieron el peso y pelean este sábado en el Club Zapata de Las Heras

Lautaro González, tiene un palmarés de 2 peleas ganadas (0KO), 2 derrotas y 2 empates. Tras una prolífica etapa amateur y demostrando un boxeo técnico y elegante, el joven lasherino entrenado por su papá Pablo, ingresó al profesionalismo el 25 de noviembre del 2023, logrando una trabajada victoria por puntos en Villa Mercedes, San Luis, frente al bonaerense Fernando Caseda.

boxeo-lsa heras-pesaje-del porto-chacon-gonzalez Pablo Chacón, organizador, posa junto a los fondistas José Del Porto y Lautaro González. Foto: Gimnasio Chacón/Brisa Chacón

Las dos derrotas que figuran en su récord, son en fallos polémicos y de visitante, y uno de ellos en decisión mayoritaria (fallo dividido), por lo que este viernes tratará de sumar su tercera victoria y volver a los números positivos.

Embed - El púgil Lautaro González quiere volver al triunfo antes su gente en Las Heras

Su rival, José Luis Del Porto (0-3-0, 0KO), retorna luego de una larga inactividad, y presenta un récord negativo y quiere encontrar su primer éxito en este viaje a Mendoza. El bonaerense se definió como un "peleador" que sale a buscar la batalla, lo que significa que este viernes habrá un duelo de estilo, al contraponerse con el estilo tiempista y contragolpeador de González.

Embed - Jose Del Porto viene de Chivilcoy y busca lograr su primer triunfo en el boxeo profesional

Por su parte, tras bajar de la balanza, el Sencillo González comentó que "vengo muy bien preparado para esta pelea y con muchas ganas de obtener una victoria". Luego completó diciendo que "vamos a subir a darlo todo en el ring".

La jornada comenzará temprano, a las 20, con exhibiciones de boxeo sin contacto y luego un nutrido programa con 15 pleitos amateurs, con púgiles de distintos gimnasio de la provincia..