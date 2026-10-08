San José jugará la Liga Femenina de Básquetbol y tuvo una presentación al mejor estilo NBA

Zarandón, Chiapetta y Popón en la conferencia de prensa.

Federico Chiapetta expresó: "San José dejó de ser un club de barrio para ser un gran club de la provincia de Mendoza y a nivel nacional, reconocido más allá del básquet. Esto es mérito de una historia y del trabajo de mucha gente que es parte de este proyecto deportivo".

De esta manera la Unión Deportiva San José consolida un proceso que comenzó con el desarrollo del básquet femenino dentro de la institución y que lo llevó a competir entre los principales equipos del país.

San José en la Liga Femenina de Básquetbol 2026/27

El Torneo Apertura 2026 comenzará este sábado 10 de octubre y contará con 20 equipos distribuidos en 3 zonas. San José integrará la Zona A, junto con Instituto, Tomás de Rocamora, Sociedad Española de San Luis, Hindú y Deportivo Chañares.

El debut del conjunto mendocino será el sábado 10 a las 18, como local frente a Sociedad Española de San Luis.

Natacha Pérez, la figura de San José.

Los primeros partidos de San José

Sábado 10 de octubre vs. Sociedad Española (SL) (L)

Sábado 17 de octubre vs. Hindú (C) (L)

Viernes 23 de octubre vs. Rocamora (V)

Sábado 31 de octubre vs. Chañares (L)

Las otras dos zonas

Zona B: Obras, Unión Florida, Deportivo Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas San Nicolás.

Zona C: Quilmes, Peñarol, Independiente de Neuquén, El Biguá, Boca, Vélez y Unión Bahía.

La fase regular se extenderá hasta el 6 de diciembre y los 4 mejores equipos de cada zona avanzarán a los cuadrangulares semifinales.

El plantel de la UD San José en la Liga Femenina

04 - MALVINA D’AGOSTINO

05 - LUJÁN SÁNCHEZ

06 - TIZIANA LODI

07 - JOSEFINA PERALTA

11 - SOL QUIROGA

12 - OLIVIA GRIFFA

13 - MELANIE VERDUGO

16 - AYLEN VALDEZ

18 - ANTONELLA CAVALLERA

20 - VICTORIA ZOGBE

21 - LOURDES CABRAL

22 - NATACHA PÉREZ

24 - SOFÍA GARCÍA

29 - VICTORIA CABRERA

30 - RENATA SERANGELI

DT: FACUNDO DI NASSO

ASISTENTE: ENZO CALDERON

PF: IGNACIO BARRERA

MASCOTA: SANTITO

El básquet gana espacio en Mendoza y en Guaymallén

La presentación se hizo en el NBA Store de Dorrego, desarrollado por Ami Group, que es el segundo punto de venta oficial en Argentina y el primero fuera de Buenos Aires, con más de 1.000 metros cuadrados y productos oficiales de la mejor liga del mundo.

Además, la Municipalidad de Guaymallén destacó las obras de renovación y puesta en valor del playón deportivo ubicado en calles Dorrego y Moldes