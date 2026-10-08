San José jugará la Liga Femenina de Básquetbol y tuvo una presentación al mejor estilo NBA

La Unión Deportiva San José presentó oficialmente su proyecto para la temporada 2026/27 de la Liga Femenina de Básquetbol en la que debutará este sábado 10 de octubre frente a Sociedad Española de San Luis.
La Unión Deportiva San José presentó oficialmente su proyecto para la temporada 2026/27 de la Liga Femenina de Básquetbol en la que debutará este sábado 10 de octubre frente a Sociedad Española de San Luis.
En las flamantes instalaciones del NBA Store, en Dorrego, el conjunto de Guaymallén hizo el lanzamiento de lo que será su continuidad como representante de Mendoza en la categoría más importante a nivel nacional.
La conferencia reunió a representantes de la institución encabezadas por su presidente Ricardo Zarandón y el subsecretario de Deportes Federico Chiapetta, quienes firmaron el convenio de colaboración entre ambas entidades, Pablo Álvarez, director de deportes de la Municipalidad de Guaymallén y referentes del básquet mendocino como Nicolás Popón, presidente de la Federación, quienes destacaron la trascendencia del proyecto deportivo y los objetivos para una nueva participación en la Liga Femenina en la que San José a confirmado su continuidad por las próximas dos temporadas.
Federico Chiapetta expresó: "San José dejó de ser un club de barrio para ser un gran club de la provincia de Mendoza y a nivel nacional, reconocido más allá del básquet. Esto es mérito de una historia y del trabajo de mucha gente que es parte de este proyecto deportivo".
De esta manera la Unión Deportiva San José consolida un proceso que comenzó con el desarrollo del básquet femenino dentro de la institución y que lo llevó a competir entre los principales equipos del país.
El Torneo Apertura 2026 comenzará este sábado 10 de octubre y contará con 20 equipos distribuidos en 3 zonas. San José integrará la Zona A, junto con Instituto, Tomás de Rocamora, Sociedad Española de San Luis, Hindú y Deportivo Chañares.
El debut del conjunto mendocino será el sábado 10 a las 18, como local frente a Sociedad Española de San Luis.
Los primeros partidos de San José
Las otras dos zonas
La fase regular se extenderá hasta el 6 de diciembre y los 4 mejores equipos de cada zona avanzarán a los cuadrangulares semifinales.
DT: FACUNDO DI NASSO
ASISTENTE: ENZO CALDERON
PF: IGNACIO BARRERA
MASCOTA: SANTITO
La presentación se hizo en el NBA Store de Dorrego, desarrollado por Ami Group, que es el segundo punto de venta oficial en Argentina y el primero fuera de Buenos Aires, con más de 1.000 metros cuadrados y productos oficiales de la mejor liga del mundo.
Además, la Municipalidad de Guaymallén destacó las obras de renovación y puesta en valor del playón deportivo ubicado en calles Dorrego y Moldes