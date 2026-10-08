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Liga Femenina de Básquet

San José jugará la Liga Femenina de Básquetbol y tuvo una presentación al mejor estilo NBA

La Unión Deportiva San José presentó en el flamante NBA Store la temporada 2026/27 de la Liga Femenina de Básquetbol en la que debutará este sábado

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
San José y Santito, la mascota, estás listos para la Liga Femenina 2026/27.

San José y Santito, la mascota, estás listos para la Liga Femenina 2026/27.

La Unión Deportiva San José presentó oficialmente su proyecto para la temporada 2026/27 de la Liga Femenina de Básquetbol en la que debutará este sábado 10 de octubre frente a Sociedad Española de San Luis.

En las flamantes instalaciones del NBA Store, en Dorrego, el conjunto de Guaymallén hizo el lanzamiento de lo que será su continuidad como representante de Mendoza en la categoría más importante a nivel nacional.

Jugadoras, dirigentes e invitados en la presentación de la Unión Deportiva San José, en el NBA Store.

Jugadoras, dirigentes e invitados en la presentación de la Unión Deportiva San José, en el NBA Store.

La conferencia reunió a representantes de la institución encabezadas por su presidente Ricardo Zarandón y el subsecretario de Deportes Federico Chiapetta, quienes firmaron el convenio de colaboración entre ambas entidades, Pablo Álvarez, director de deportes de la Municipalidad de Guaymallén y referentes del básquet mendocino como Nicolás Popón, presidente de la Federación, quienes destacaron la trascendencia del proyecto deportivo y los objetivos para una nueva participación en la Liga Femenina en la que San José a confirmado su continuidad por las próximas dos temporadas.

Zarandón, Chiapetta y Popón en la conferencia de prensa.

Zarandón, Chiapetta y Popón en la conferencia de prensa.

Federico Chiapetta expresó: "San José dejó de ser un club de barrio para ser un gran club de la provincia de Mendoza y a nivel nacional, reconocido más allá del básquet. Esto es mérito de una historia y del trabajo de mucha gente que es parte de este proyecto deportivo".

De esta manera la Unión Deportiva San José consolida un proceso que comenzó con el desarrollo del básquet femenino dentro de la institución y que lo llevó a competir entre los principales equipos del país.

San José en la Liga Femenina de Básquetbol 2026/27

El Torneo Apertura 2026 comenzará este sábado 10 de octubre y contará con 20 equipos distribuidos en 3 zonas. San José integrará la Zona A, junto con Instituto, Tomás de Rocamora, Sociedad Española de San Luis, Hindú y Deportivo Chañares.

El debut del conjunto mendocino será el sábado 10 a las 18, como local frente a Sociedad Española de San Luis.

Natacha Pérez, la figura de San José.

Natacha Pérez, la figura de San José.

Los primeros partidos de San José

  • Sábado 10 de octubre vs. Sociedad Española (SL) (L)
  • Sábado 17 de octubre vs. Hindú (C) (L)
  • Viernes 23 de octubre vs. Rocamora (V)
  • Sábado 31 de octubre vs. Chañares (L)

Las otras dos zonas

  • Zona B: Obras, Unión Florida, Deportivo Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas San Nicolás.
  • Zona C: Quilmes, Peñarol, Independiente de Neuquén, El Biguá, Boca, Vélez y Unión Bahía.

La fase regular se extenderá hasta el 6 de diciembre y los 4 mejores equipos de cada zona avanzarán a los cuadrangulares semifinales.

El plantel de la UD San José en la Liga Femenina

  • 04 - MALVINA D’AGOSTINO
  • 05 - LUJÁN SÁNCHEZ
  • 06 - TIZIANA LODI
  • 07 - JOSEFINA PERALTA
  • 11 - SOL QUIROGA
  • 12 - OLIVIA GRIFFA
  • 13 - MELANIE VERDUGO
  • 16 - AYLEN VALDEZ
  • 18 - ANTONELLA CAVALLERA
  • 20 - VICTORIA ZOGBE
  • 21 - LOURDES CABRAL
  • 22 - NATACHA PÉREZ
  • 24 - SOFÍA GARCÍA
  • 29 - VICTORIA CABRERA
  • 30 - RENATA SERANGELI

DT: FACUNDO DI NASSO

ASISTENTE: ENZO CALDERON

PF: IGNACIO BARRERA

MASCOTA: SANTITO

El básquet gana espacio en Mendoza y en Guaymallén

La presentación se hizo en el NBA Store de Dorrego, desarrollado por Ami Group, que es el segundo punto de venta oficial en Argentina y el primero fuera de Buenos Aires, con más de 1.000 metros cuadrados y productos oficiales de la mejor liga del mundo.

Además, la Municipalidad de Guaymallén destacó las obras de renovación y puesta en valor del playón deportivo ubicado en calles Dorrego y Moldes

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