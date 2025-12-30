Luis Scola se desempeña como CEO y accionista mayoritario del Pallacanestro Varese, principal equipo de básquet de Varese que disputa la máxima categoría del básquet italiano, y en un partido muy caldeado fue agredido en dos oportunidades por un jugador de Trapani Shark y por una persona aparentemente ligada al equipo rival (quienes se desempeñaban como locales).
Luego de los momentos repudiables el equipo rival emitió un comunicado donde le bajó los humos a la situación explicando que "no fue nada grave"; sin embargo se trata de un equipo conflictivo que está presentando diferentes problemas institucionales.
Golpearon a traición a Luis Scola en un partido de básquet en Italia
El 28 de diciembre se enfrentaron el Trapani Shark y el Pallacanestro Varese por la fecha 13 de la Serie A en un partido donde los jugadores estaban desempeñándose con una actitud desafiante y los ánimos se habían caldeado.
Fue así que en los últimos minutos del partido el estadounidense Taze Moore, jugador del Varese, festejó de manera efusiva tras una conversión y mientras Luis Scola intervino para tranquilizar la situación, fue empujado por Alessandro Cappelleti, base del Trapani, por lo que fue expulsado.
Minutos después, ya con el partido finalizado, y según informó el medio local Varese News, mientras la ex figura de la Selección argentina caminaba por los pasillos internos para retirarse del estadio, fue agredida nuevamente por una persona vinculada al Trapani Shark, quien le propinó una patada en la espalda. De igual manera no necesitó atención médica ya que consideró que no se trató de una lesión de gravedad.
Tras la agresión a Luis Scola el club salió a dar explicaciones
Cuando trascendió lo sucedido las redes sociales del Trapani Shark publicaron un mensaje para bajar el tono a la gravedad de la situación: "El episodio se inscribe en un momento de gran intensidad emocional por ambas partes. No fue nada grave ni excedió las tensiones habituales de una competencia de alto nivel. El respeto por los rivales y el juego sigue siendo un valor fundamental".
El equipo rival de Luis Scola no está pasando un buen momento institucional ya que arrastra una penalización de cinco puntos, conflictos contractuales y restricciones para inscribir jugadores y entrenadores. Además habían amenazado con judicializar la competencia, sin embargo, los otros 15 clubes de la liga firmaron una nota de respaldo a los responsables del torneo, dejando de lado y solo al Trapani Shark.
En cuanto al resultado, el equipo del argentino (quien primero asumió como director deportivo y luego adquirió el 51% de las acciones del club) venció por 95 a 88 y llegó 10 puntos, mientras que el Bologna oficia como líder con 22.