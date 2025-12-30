Golpearon a traición a Luis Scola en un partido de básquet en Italia

Fue así que en los últimos minutos del partido el estadounidense Taze Moore, jugador del Varese, festejó de manera efusiva tras una conversión y mientras Luis Scola intervino para tranquilizar la situación, fue empujado por Alessandro Cappelleti, base del Trapani, por lo que fue expulsado.

Minutos después, ya con el partido finalizado, y según informó el medio local Varese News, mientras la ex figura de la Selección argentina caminaba por los pasillos internos para retirarse del estadio, fue agredida nuevamente por una persona vinculada al Trapani Shark, quien le propinó una patada en la espalda. De igual manera no necesitó atención médica ya que consideró que no se trató de una lesión de gravedad.

Luis Scola - Pallacanestro Varese

Tras la agresión a Luis Scola el club salió a dar explicaciones

Cuando trascendió lo sucedido las redes sociales del Trapani Shark publicaron un mensaje para bajar el tono a la gravedad de la situación: "El episodio se inscribe en un momento de gran intensidad emocional por ambas partes. No fue nada grave ni excedió las tensiones habituales de una competencia de alto nivel. El respeto por los rivales y el juego sigue siendo un valor fundamental".

El equipo rival de Luis Scola no está pasando un buen momento institucional ya que arrastra una penalización de cinco puntos, conflictos contractuales y restricciones para inscribir jugadores y entrenadores. Además habían amenazado con judicializar la competencia, sin embargo, los otros 15 clubes de la liga firmaron una nota de respaldo a los responsables del torneo, dejando de lado y solo al Trapani Shark.

En cuanto al resultado, el equipo del argentino (quien primero asumió como director deportivo y luego adquirió el 51% de las acciones del club) venció por 95 a 88 y llegó 10 puntos, mientras que el Bologna oficia como líder con 22.