El Banco Nación continúa liderando el mercado de los créditos hipotecarios, y ya son más de dos años siendo la principal referencia, destacándose especialmente por las facilidades para los clientes. Para el 2026 se han generado cambios que le permiten mantener este lugar.
Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto me dan por una cuota de 570 mil pesos en marzo
El Banco Nación confirmó el importante dato teniendo en cuenta los cambios efectuados en las condiciones para este 2026
Se espera que durante todo el año, acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación sea más fácil, y esto se debe a los cambios que ha decidido generar. Hay que prestar atención a las modificaciones que se mantendrán a lo largo del 2026.
Las condiciones del Banco Nación para este 2026
Si estás pensando en meterte en un crédito, tenés que saber que las reglas cambiaron. El Banco Nación actualizó los topes y las formas de liquidación para este año:
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Formato UVA: El capital se ajusta según la inflación (IPC).
Monto Máximo: Se pueden solicitar hasta 390 millones de pesos.
Cobertura: El banco financia hasta el 75% del valor de la vivienda.
Sistema Francés: Las cuotas son mensuales y el valor de la UVA se consulta a diario en el BCRA.
Requisitos: ¿Qué mira el banco antes de darte el OK?
Para no "rebotar" en la solicitud de los créditos hipotecarios, el banco pone la lupa en tu salud financiera. El punto más crítico es la relación cuota-ingreso: el pago mensual no puede superar el 30% o 35% de tus haberes netos.
Además, la estabilidad laboral y un historial crediticio limpio son innegociables. El banco necesita asegurarse de que sos un buen pagador. Por último, recordá que necesitás un ahorro previo del 25%, ya que el crédito no cubre el total de la propiedad.
Paso a paso: Cómo usar la plataforma +Hogares
La gran apuesta del Banco Nación para este año es la digitalización. Una vez iniciada la solicitud, todo el "papeleo" se hace a través de la plataforma +Hogares. Es un sistema intuitivo donde cargás la documentación y validás tus datos sin pisar la sucursal.
Lo mejor de este sistema es la velocidad: una vez que subís todo, podés recibir una propuesta concreta en menos de 24 horas. Es ideal para los mendocinos que no tienen tiempo de andar de oficina en oficina.
Banco Nación: de cuánto es la cuota de un crédito hipotecario si pido 95 millones de pesos en marzo
Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todos los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.
Banco Nación puede prestar $95.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $569.573.