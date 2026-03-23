"Tirando para adelante": el emotivo posteo de Juan Cruz Yacopini en medio de su recuperación

Más allá del emotivo mensaje, el entorno del piloto ya analiza los próximos pasos para optimizar su evolución. Según trascendió, existe la posibilidad concreta de que Yacopini realice un viaje a Estados Unidos para continuar su tratamiento en un centro de alta complejidad.

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Si bien la decisión final dependerá de la evolución clínica, el objetivo es claro: acceder a la mejor tecnología y recursos disponibles para asegurar una mejor recuperación.

Antes de viajar a Arabia Saudita para competir en el Rally Dakar, Juan Cruz Yacopini sufrió un gravísimo accidente mientras estaba en el Dique El Carrizal. El hecho ocurrió cuando el piloto saltó al agua desde su lancha, donde tuvo una lesión medular.

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La salud de Juan Cruz Yacopini se agravó cuando, durante el traslado sanitario, padeció un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a una intervención médica de urgencia.

La palabra de Juan Cruz Yacopini días atrás

Este tipo de apariciones en redes sociales ya no son una novedad para los seguidores de Juan Cruz Yacopini. Días atrás, el piloto mendocino conmomivó a todos con un sentido video en instagram, donde dedicó puras palabras de agradecimiento.

"Hola a todos, estoy acá, Después de varios días de estar internado la verdad que estoy muy contento por todo el apoyo que he recibido desde el principio de mi accidente", comenzó diciendo.

"Estoy haciendo este video más que nada para darles las gracias a todos ustedes que han estado desde el principio, la verdad que el hecho que hayan rezado, que hayan pedido por mí, sé que muchos se han comprometido, me han apoyado, esa energía llega y es la que en su momento cuando estuve muy mal me hizo salir adelante" expresó emocionado.