Subastarán por una cifra exorbitante la Ferrari que usó Reutemann en la Fórmula 1

En Suecia el Lole largó desde la octava posición, llegó a ubicarse tercero en carrera y finalmente terminó décimo. En el circuito de Paul Ricard, en Francia, volvió a partir octavo, pero culminó en el puesto 18 tras realizar cuatro detenciones en boxes.

En Zandvoort logró su mejor resultado con un séptimo puesto tras largar cuarto. La Ferrari fue diseñada por Mauro Forghieri, está equipada con un motor bóxer V12 de 3 litros y unos 515 caballos. La unidad conserva piezas originales y fue certificada en 2025 por Ferrari Classiche.

Además el mismo chasis también fue utilizado por Gilles Villeneuve en el GP de Argentina de 1979. Ese año, Reutemann -que murió el 7 de julio de 2021- terminó tercero en el campeonato y fue clave para el subcampeonato de Ferrari.

Carlos-Reutemann-Formula-1.jpg Reutemann se destacó en la Fórmula 1.

El lote se completa con otros modelos históricos vinculados a figuras como Ayrton Senna y Emerson Fittipaldi, que elevan el interés global de la subasta.

Por qué valor sería subastada la Ferrari que usó Reutemann en la Fórmula 1

El monoplaza en cuestión, una Ferrari 312 T3 de 1978 que fue piloteada por Reutemann durante el campeonato de Fórmula 1 de ese año, tiene un valor que ronda entre los 4,5 y los 5,5 millones de euros (alrededor de 5,5 y 6,5 millones de dólares).