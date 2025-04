Preocupante denuncia en la Fórmula 1: fueron acusados de manipular los audios de las transmisiones

El evento polémico sucedió en el Gran Premio de Arabia Saudita, cuando el piloto neerlandés recibió una penalización de cinco segundos. Esto se produjo luego de una maniobra peligrosa sobre Oscar Piastri, de McLaren, y en la cuarta vuelta el ingeniero de Red Bull expresó: "Has recibido 5 segundos de sanción por el incidente en la curva 1, cabeza abajo".

La respuesta del piloto no se hizo esperar:

Bueno, eso es fucking adorable. Bueno, eso es fucking adorable.

En la transmisión oficial se censuró la palabra con un pitido, usando asteriscos en la transcripción, indicando que el piloto usó un insulto en su respuesta.

max verstappen-shanghai.jpg La Fórmula 1 con una situación, al menos, sospechosa.

¿Qué habría sucedido realmente?

Las transcripciones realizadas por F1 TV informaron que Verstappen en realidad respondió con otra frase, lo que cambiaría sustancialmente todo lo expresado por la transmisión oficial. Según las nuevas informaciones el piloto en vez de expresar "Bueno, eso es fucking lovely" ("jodidamente adorable", en español), el neerlandés habría dicho "bloody lovely" ("realmente adorable").

Esta expresión es irónica, pero no significa un insulto. Por lo tanto, desde Red Bull explican que en realidad se trata de una clara intención de manipulación que afecta la imagen pública del piloto y de la marca.

Christian Horner, jefe de Red Bull, se manifestó con respecto a la penalización: "Hablamos con los comisarios después de la carrera y pensaron que era claro. Así que el problema es que si protestamos, es probable que se mantengan igual".

Por su lado, Max Verstappen fue sensato prefiriendo no expresarse al respecto para evitar futuros ataques o sanciones: "Creo que también es mejor que no hablemos de eso porque de todos modos no se nos permite expresar nuestras opiniones al respecto, así que...".