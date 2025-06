Polémica con Colapinto: la dura acusación de su excompañero por la peligrosa maniobra del argentino

Polémica con Colapinto: su excompañero lo criticó tras quedar fuera de la pista por una maniobra del argentino

Quizás fue el enojo de tener que abandonar la carrera - más tarde - por problemas con su auto o quizás realmente si estaba molesto con Franco Colapinto por lo sucedido en la primera vuelta, pero Alex Albon puso rápidamente sus declaraciones a 378 kilómetros por hora y expresó sobre el argentino: "Soltó el freno. Yo podría haber doblado y él recibía la penalización por no mantener el control y no darme espacio. Pero el reglamento dice que si no haces contacto, no pasa nada. Así que quise proteger el coche”.

Embed "Franco Colapinto":



Por la largada del piloto argentino en el #CanadianGPpic.twitter.com/LolQ6f878O — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 15, 2025

"Personalmente, creo que últimamente hay una tendencia. Sin ánimo de ofender a nadie, Liam (Lawson) en Barcelona empezó a hacer esto de soltar el freno para la primera curva y luego sacar al otro coche de la pista", opinó el piloto tailandés.

De igual manera, Alex Albon realizó una autocrítica, más allá de lo sucedido con Franco Colapinto: "Mi primera vuelta no fue buena. Necesito hacerlo mejor”.

franco colapinto, formula 1.jpg Colapinto no está de acuerdo con el tailandés.

►TE PUEDE INTERESAR: De la pista a Nueva York: Franco Colapinto brilló junto a Brad Pitt en la alfombra roja

La versión de Franco Colapinto

El piloto argentino también se refirió a esa primera vuelta: "Simplemente fuimos uno al lado del otro, es una curva muy cerrada, y no pudimos completarla los dos juntos, por desgracia. Pero cuando se reincorporó, pensé que iba a volver a la línea de carrera porque se fue a fondo por el pasto. Y así perdí el puesto con Nico”.

Por su lado, Nico Hülkenberg también se expresó sobre la maniobra que, sumada a la estrategia adoptada por Kick Sauber, permitió que el piloto alemán finalizará séptimo: "Franco me hizo un favor. Tuvo una pequeña pelea con Alex en las curvas 8 y 9, y ambos se pasaron un poco. Pude adelantar en la salida y básicamente matar dos pájaros de un tiro, lo cual fue estratégicamente importante para nosotros, creo, para tener aire limpio".

Desde la organización también estuvieron de acuerdo con Franco Colapinto y los comisarios deportivos expresaron que se trató de movimientos que forman parte del típico caos de la primera vuelta de carrera.