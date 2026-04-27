"Me calentó un poquito": así quedó el monoplaza de Franco Colapinto tras quedar en llamas

Franco Colapinto y un principio de incendio en la exhibición

La tercera salida de Franco Colapinto en las calles de Palermo hizo delirar al público porque el piloto se encargó de pisar a fondo el coche haciendo rugir el motor V8 mientras que al realizar donuts dibujó figuras en el pavimento de la Avenida Libertador con sus cubiertas.

Fue allí que sufrió un principio de incendio en los frenos traseros ya exigió al limite al monoplaza, lo que procovó el aplauso de los fanáticos que desde temprano buscaron encontrar un lugar adecuado para ver la exhibición.

Mientras que los asistentes de Colapinto controlaban el principio de incendio, el piloto se subió a la parte delantera del monoplaza con la bandera Argentina. Luego vivió un tierno momento con su abuela a quien le dio la bandera y se sacaron juntos unas fotos.

Embed ¡FRANCO LE PUSO FUEGO A SU ÚLTIMA SALIDA!



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/pBsmNL8DvM — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 26, 2026

Así quedó el monoplaza de Franco Colapinto tras quedar en llamas

Las aceleraciones bruscas y los trompos provocaron que el monoplaza especialmente condicionado para este tipo de eventos colapsara, ya que se elevó la temperatura de distintos componentes.

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Fue así que el calor acumulado desencadenó un principio de incendio que fue rápidamente apaciguado por los asistentes de Alpine, quienes trabajan en la escudería francesa aunque no son el plantel que están en las competencias de la Fórmula 1 con Colapinto alrededor del mundo.

Monoplaza de Colapinto Así quedó el monoplaza de Franco Colapinto luego de la exhibición.

Luego, cuando recorrió el circuito en el micro descapotale y en diálogo con ESPN, el piloto explicó: "Se quemó, amigo, me habían dicho que lo cuidara, lo traté de cuidar, pero al final me calenté un poquito".