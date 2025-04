Las palabras del padre de Franco Colapinto que enciende las esperanzas para su vuelta a la Fórmula 1

Al hablar sobre los inicios del piloto argentino manifestó: "Lo más difícil fue dejarlo solo y tan de chico en Italia. Fue duro para él y para nosotros, pero ya fue una etapa superada". También valoró que "fue bueno desde la época del karting".

Es un enfermo que quiere superarse día a día. En el colegio o en la pista, busca ser el número uno. Es su forma de ser y no la va a cambiar a esta altura.

Franco Colapinto.jpg Aníbal Colapinto vendió una casa en el 2019 para poder costear el futuro de su hijo.

El vínculo entre el piloto y el público argentino

El padre de Franco Colapinto hizo hincapié en que el piloto no se deja avasallar por la nula oportunidad que está teniendo en las pistas centrales de la Fórmula 1, teniendo en cuenta que al no ser considerado un novato no puede participar de las prácticas libres de los fines de semana, pero realizó tres pruebas en el programa Test Previous Cars (prueba de coches anteriores) en Barcelona, Monza y Qatar.

Franco es muy espontáneo. Habla sin ningún control. Expresa lo que siente y eso le gusta a la gente.

Por lo pronto, Franco Colapinto no correrá el Gran Premio de Miami donde seguirá contribuyendo desde su trabajo en los simuladores, donde reúne información que le servirá a los corredores titulares.

