Franco Colapinto sorprendió a la Fórmula 1 a la hora de elegir a los pilotos para su equipo

“Dejar mi ciudad y a mi familia fue un desafío, pero ellos siempre me apoyaron en la transición, lo que ayudó mucho. Seguir una pasión siempre requiere sacrificios, y este era uno que tenía que hacer.”, reveló Franco Colapinto quien tuvo que emigrar muy joven para desarrollarse como piloto.

“Actualmente no tengo ningún tatuaje, pero si me hiciera uno, me tatuaría el número 43 en el brazo", agregó el último ganador del Olimpia de Oro.