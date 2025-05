"Franco hará las carreras que tenga que hacer. He leído que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras", dijo el italiano a la cadena Sky en la previa de las FP1 y 2 del Gran Premio de Emilia Romaña, en Imola.

"Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Solo le pido estas tres cosas, no le pido diez. Si lo hace bien, conducirá para siempre.”, dijo Briatore antes de que se viralizaran imágenes en las redes sociales en las que se muestra muy cercano y deseándole suerte al piloto argentino.