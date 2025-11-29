Franco Colapinto no ocultó su decepción y enojo luego de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar

"Lamentablemente salí justo atrás de (Lance) Stroll. No pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio. Creo que fue positivo para aprender un poco pero no vamos rápido, que es lo más frustrante", sentenció Franco Colapinto a la salida de la competencia corta del Gran Premio de Qatar.

colapinto Colapinto terminó último en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar.

El piloto argentino además reconoció su lejanía en ritmo respecto de su compañero de equipo y reconoció que deberán realizar cambios de cara a la clasificación para la carrera del domingo. "Creo que Pierre (Gasly) fue más rápido, encontró un par más de cosas buenas en el auto. Probablemente nosotros lo ablandamos mucho y no va, así que hay que ver el por qué y ver si lo solucionamos para la qualy", explicó Colapinto.

La qualy para la carrera del domingo será a partir de las 15 hora agentina de este sábado y podrá verse por Disney+ Premium.