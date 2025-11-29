Franco Colapinto no ocultó su decepción y enojo luego de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto no lleva un buen fin de semana en lo que va de la actividad en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail. El argentino terminó último no solo en la tanda de ensayos libres del viernes, sino que también largó desde el pit lane y se ubicó en el puesto 20 en la carrera sprint que se llevó a cabo este sábado.
Los Alpine no han mostrado tampoco buen rendimiento conjunto dado que en al qualy de la carrera corta ambos sufrieron rupturas en el piso de la monoplaza y obligaron a la escudería a realizar modificaciones lo que luego les valió una penalización. El compañero de Franco Colapinto, Pierre Gasly, también osciló entre los últimos lugares y en la escudería francesa solo piensan en que llegue la temporada 2026 donde adquirirán motores Mercedes con más potencia y esperanza de calificar en varios circuitos.
La decepción de Franco Colapinto con el fin de semana en el Gran Premio de Qatar
Para el argentino, salir del pit lane en la carrera sprint justo detrás del piloto de Aston Martin, Lance Stroll, fue perjudicial para nunca agarrar ritmo en una pusta en que los sobrepasos se dificultan a la hora procurar no salirse de la pista.
"Lamentablemente salí justo atrás de (Lance) Stroll. No pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio. Creo que fue positivo para aprender un poco pero no vamos rápido, que es lo más frustrante", sentenció Franco Colapinto a la salida de la competencia corta del Gran Premio de Qatar.
El piloto argentino además reconoció su lejanía en ritmo respecto de su compañero de equipo y reconoció que deberán realizar cambios de cara a la clasificación para la carrera del domingo. "Creo que Pierre (Gasly) fue más rápido, encontró un par más de cosas buenas en el auto. Probablemente nosotros lo ablandamos mucho y no va, así que hay que ver el por qué y ver si lo solucionamos para la qualy", explicó Colapinto.
La qualy para la carrera del domingo será a partir de las 15 hora agentina de este sábado y podrá verse por Disney+ Premium.