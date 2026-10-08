Franco Colapinto mostró su ilusión de volver a sumar puntos con Alpine en el Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto se prepara para un nuevo fin de semana de acción en la Fórmula 1, luego del pasado Gran Premio de Baréin que se corrió en Malasia en donde terminó en el décimo tercer lugar de la parrilla.
Franco Colapinto participó del Media Day del Gran Premio de Singapur y se prepara para un nuevo fin de semana de acción en la Fórmula 1
Franco Colapinto se prepara para un nuevo fin de semana de acción en la Fórmula 1, luego del pasado Gran Premio de Baréin que se corrió en Malasia en donde terminó en el décimo tercer lugar de la parrilla.
Dejada atrás dicha carrera en la que tuvo que cumplir múltiples sanciones, el argentino se subirá al Alpine este fin de semana para competir en el Gran Premio de Singapur, en el circuito urbano Marina Bay. En la antesala de la décimo séptima fecha de la temporada, Colapinto participó del Media Day junto a Esteban Ocon (Haas) y Fernando Alonso (Aston Martin) y dejó sus expectativas de volver a sumar puntos con la escudería.
En conferencia de prensa, Franco Colapinto mostró su ilusión de cara a un nuevo fin de semana de carrera con Alpine, luego de dos fines de semanas en los que no sumó puntos por hechos fortuitos (el primero por el choque con Gasly en Azerbaiyán, y el segundo por culminar en el puesto 13 del GP de Baréin tras una serie de penalizaciones).
"Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad", señaló el argentino en la antesala del inicio de la actividad del GP de Singapur.
En ese sentido, el argentino consideró que, desde el Gran Premio de Países Bajos, donde se actualizó su A526 por una paquete de mejoras, el equipo "ha dado buenos pasos" y está en condiciones de "ser competitivos en toda clase de circuitos".
Colapinto, además, agregó que los Alpine pueden "aspirar al quinto puesto de la clasificación" por la velocidad que han demostrado en pista. Por ello, el argentino mostró su expectativa de volver a sumar en el circuito de Marina Bay. "Son muchos puntos lo que hay todavía en juego y este año nos vemos más fuertes. Mañana veremos cómo nos va en la práctica libre y esperemos poder luchar por los puntos este fin de semana", sentenció.
Viernes 9 de octubre
Prácticas Libres - 5.30
Clasificación Sprint - 9.30
Sábado 10 de octubre
Carrera Sprint - 6
Clasificación - 10
Domingo 11 de octubre
Carrera - 9