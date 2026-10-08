Franco Colapinto mostró su ilusión de volver a sumar puntos con Alpine en el Gran Premio de Singapur

"Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad", señaló el argentino en la antesala del inicio de la actividad del GP de Singapur.

En ese sentido, el argentino consideró que, desde el Gran Premio de Países Bajos, donde se actualizó su A526 por una paquete de mejoras, el equipo "ha dado buenos pasos" y está en condiciones de "ser competitivos en toda clase de circuitos".

Colapinto, además, agregó que los Alpine pueden "aspirar al quinto puesto de la clasificación" por la velocidad que han demostrado en pista. Por ello, el argentino mostró su expectativa de volver a sumar en el circuito de Marina Bay. "Son muchos puntos lo que hay todavía en juego y este año nos vemos más fuertes. Mañana veremos cómo nos va en la práctica libre y esperemos poder luchar por los puntos este fin de semana", sentenció.

Cronograma Gran Premio de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres - 5.30

Clasificación Sprint - 9.30

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint - 6

Clasificación - 10

Domingo 11 de octubre

Carrera - 9