Colapinto habló luego del GP de Canadá: "Tuvimos una estrategia equivocada"

En su análisis, Franco Colapinto dio a conocer las complicaciones del auto de Alpine: "Creo que tuvimos un buen auto para hoy en aire limpio, después en aire sucio era muy complicado, la goma se gastaba mucho así que no fue el domingo que esperabamos".

Son circuitos que depende de mucho el motor, estábamos vulnerables en las rectas. Son circuitos que depende de mucho el motor, estábamos vulnerables en las rectas.

Colapinto tuvo buenos movimientos en las curvas, pero en las rectas no logró el objetivo de pasar autos: "El motor en las rectas es una locura, no podemos pasar a nadie así. Saliendo con toda la energía no podía acercarme".

La estrategia no era mala en papel, pero al final fue un desastre. La estrategia no era mala en papel, pero al final fue un desastre.

Colapinto fue duro con respecto a la estrategia adoptada: "Creo que fue un tema de suerte por cómo se fue dando la carrera, así que hay que enfocarse en lo que viene y sacar todo lo bueno de este finde".

El piloto argentino de la Fórmula 1 explicó que se trató de "casi un mínimo Mónaco hoy" ya que por momentos se convirtió en una carrera muy peleada y con los autos muy cercanos entre sí: "una pena pero creo que hay que mirar para adelante".

Al quedar en el puesto 13 no logró sumar puntos y Colapinto fue tajante: "El auto estuvo bien, fue una mala estrategia. Definitivamente la otra estrategia fue más rápida y creo que fue lo que me hizo quedar fuera de los puntos".

Franco Colapinto.jpg El próximo desafío será el Gran Premio de Austria.

El piloto argentino se mostró esperanzado con respecto al futuro

Más allá del resultado, se mostró expectante con respecto a los desafíos que vienen por delante: "Estamos encontrando el rumbo, estamos encontrando el camino. A entender qué pasa cuando no encontramos el balance del auto, cuando no tengo confianza y que no pase de vuelta".

Este finde dimos un pasito en general. Este finde dimos un pasito en general.

Su próximo compromiso es el Gran Premio de Austria que se realizará en el Red Bull Ring, Spielberg, a realizarse entre el 27 al 29 de junio: "Vendrán fines de semana mejores", concluyó Franco Colapinto.