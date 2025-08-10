Bernardo Llaver volvió al triunfo en el Turismo Carretera 2000 y se impuso con el Honda en El Villicum

Para darle a Honda el quinto triunfo de la temporada Llaver superó en la larda al ganador del sábado, Matías Frano (Citroën) y comenzó a establecer una diferencia que mantuvo hasta el final para achicar la diferencia en el campeonato tras un gran fin de semana donde también se ubicó segundo en la primera competencia.

El campeonato es liderado por Agustín Canapino con 453 puntos, Llaver lo sigue con 408 y Ardusso está tercero con 391.

“Fue clave la largada, ese movimiento con Frano, a partir de ahí pude hacer diferencia y cuidar frenos que era lo que más preocupado me tenía” (Bernardo Llaver) “Fue clave la largada, ese movimiento con Frano, a partir de ahí pude hacer diferencia y cuidar frenos que era lo que más preocupado me tenía” (Bernardo Llaver)

Embed - Berni Llaver ganó en el Turismo Carretera 2000 en El VIllicum

Tomás Vitar tuvo un buen debut, pero no pudo terminar la carrera

Otro mendocino, el debutante Tomás Vitar, hizo una gran carrera pero faltando poco para el cierre tuvo inconvenientes en la dirección hidráulica, que lo obligaron a retirarse.

Vitar, también con un Honda, había ganado la carrera del sábado pero fue excluido por una maniobra en el inicio y un toque con Ardusso.

La séptima fecha del Turismo Carretera 2000 será el próximo 7 de septiembre en Buenos Aires como parte de la Carrera de los 200 Pilotos del TN.