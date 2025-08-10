Inicio Ovación Automovilismo Bernardo Llaver
Automovilismo

Bernardo Llaver volvió al triunfo en el Turismo Carretera 2000 y se impuso con el Honda en El Villicum

El Turismo Carretera 2000 cerró su segundo paso por El Villicum, en San Juan, y en la carrera 2 la victoria fue para Bernardo Llaver.

Por UNO
Berni Llaver en lo más alto del podio.

Berni Llaver en lo más alto del podio.

El Turismo Carretera 2000 cerró su segundo paso por El Villicum, en San Juan, con la séptima fecha de la temporada 2025 y en la carrera 2 la victoria fue para Bernardo Llaver.

El mendocino, conduciendo un Honda Civic, volvió a subir a lo más alto del podio que se completó con Humberto Krujoski (Renault) y Facundo Ardusso (Honda).

Llaver
Bernardo Llaver festejó por segunda vez en el año en El Villicum.

Bernardo Llaver festejó por segunda vez en el año en El Villicum.

Con nada menos que ochenta kilos de lastre, Berni Llaver se convirtió en el ganador más pesado en lo que va del campeonato de TC 2000 y alcanzó su segundo triunfo en este trazado, considerando la victoria en la carrera 2 que logró en abril, cuando la categoría acompañó al TN.

Para darle a Honda el quinto triunfo de la temporada Llaver superó en la larda al ganador del sábado, Matías Frano (Citroën) y comenzó a establecer una diferencia que mantuvo hasta el final para achicar la diferencia en el campeonato tras un gran fin de semana donde también se ubicó segundo en la primera competencia.

El campeonato es liderado por Agustín Canapino con 453 puntos, Llaver lo sigue con 408 y Ardusso está tercero con 391.

“Fue clave la largada, ese movimiento con Frano, a partir de ahí pude hacer diferencia y cuidar frenos que era lo que más preocupado me tenía” (Bernardo Llaver) “Fue clave la largada, ese movimiento con Frano, a partir de ahí pude hacer diferencia y cuidar frenos que era lo que más preocupado me tenía” (Bernardo Llaver)

Embed - Berni Llaver ganó en el Turismo Carretera 2000 en El VIllicum

Tomás Vitar tuvo un buen debut, pero no pudo terminar la carrera

Otro mendocino, el debutante Tomás Vitar, hizo una gran carrera pero faltando poco para el cierre tuvo inconvenientes en la dirección hidráulica, que lo obligaron a retirarse.

Vitar, también con un Honda, había ganado la carrera del sábado pero fue excluido por una maniobra en el inicio y un toque con Ardusso.

La séptima fecha del Turismo Carretera 2000 será el próximo 7 de septiembre en Buenos Aires como parte de la Carrera de los 200 Pilotos del TN.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas