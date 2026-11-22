La impresionante trayectoria de Valentino Rossi y Marc Márquez

Con sus ocho títulos en la categoría reina, Márquez supera a la leyenda italiana, quien ostentaba 9 coronas en total en el motociclismo internacional. Márquez iguala ahora a Giacomo Agostini con 10 títulos mundiales, consolidándose como uno de los pilotos más grandes de la historia ubicándose tercero detrás de Agostini (15) y Ángel Nieto (13).

La temporada 2026 de Marc Márquez fue una demostración absoluta de tenacidad. Tras una serie de caídas y operaciones que lo mantuvieron alejado de las pistas y de su máximo nivel desde 2020, el piloto de Cervera demostró una notable recuperación física y mental.

El cambio a Gresini Racing y la excelente adaptación a la Ducati fueron las claves fundamentales para reencontrarse con la victoria. A lo largo del calendario, acumuló siete triunfos en Grandes Premios y diez victorias en carreras sprint.

Su rendimiento en circuitos emblemáticos como Sachsenring y Aragón, así como el haber empatado en puntos con Jorge Martín en Misano, resultaron hitos determinantes en su camino hacia la consagración definitiva.

El camino de Marc Márquez hacia la cima comenzó en 2010 con su primer título en 125cc, seguido por el de Moto2 en 2012. Su salto a MotoGP en 2013 lo consagró como el campeón más joven de la historia en su debut, con 20 años.

Tras dominar varias temporadas consecutivas, una lesión en el húmero en 2020 truncó su racha, pero su regreso triunfal en 2025 y ahora en 2026 lo consolidan definitivamente en la élite mundial.

Victoria de Bezzecchi en Portimao

El Gran Premio de Portugal en Portimao fue ganado por Marco Bezzecchi quien encabezó un podio de Aprilia junto a Jorge Martín y Raúl Fernández.

Bezzecchi superó a Martín y Fernández en la vuelta 15 para lograr su doble triunfo en Portimao y su tercera victoria en cuatro carreras, sin órdenes de equipo desde el muro de Aprilia debido a su ventaja de tres segundos.

En Moto3, Valentín Perrone (11°) y Marco Morelli (21°) completaron la prueba ganada por Máximo Quiles tras la penalización a Brian Uriarte por chocar a David Almansa, con Rico Salmela y Adrián Fernández en el podio. Morelli marcha séptimo (141 puntos) y Perrone noveno (121) antes del cierre en Valencia los días 28 y 29 de noviembre.