Independiente Rivadavia logró una contundente victoria por 6 a 0 frente a AMUF.

Priscila Prior (en tres ocasiones), Corina Ruiz Guiñazú, Valentina Kezner y Consuelo Roggerone anotaron para el Azul del Parque.

Por el otro lado, en el estadio Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima venció de manera contundente a Huracán Las Heras por 4 a 0 con goles de Morena Ríos, Malena Elst, Vanessa Lachance y Ornella Artime.

En los enfrentamiento de este año entre los dos clásicos adversario empataron 0 a 0 en la Ciudad Deportiva y 0 a 0 en colonia Camp, ambos por la Liga Mendocina, y en el Regional Federal ganó el Lobo los dos partidos: 3 a 0 en el predio del Aeropuerto y 1 a 0 en calle Terrada.

Gimnasia y Esgrima está en cuartos de final del Regional

Las Lobas están jugando paralelamente el Regional y en ese marco jugarán el próximo sábado 5 de diciembre frente a Deportivo Somra de Escobar, por la Copa Federal de la Región Sur.

El encuentro se jugará en Bahía Blanca y el viaje del conjunto blanquinegro está previsto para el próximo jueves.

Las Lobas fueron efectivas ante Huracán Las Heras.

En caso de ganar, las semifinales se jugarán el domingo 6 de diciembre en la misma sede.

La otra semifinal del Clausura

Godoy Cruz goleó por 9 a 1 al Atlético Argentino y enfrentará en semifinales al ganador del encuentro entre Las Pumas y Deportivo Maipú.

De esta lleva surgirá el otro finalista del Torneo Clausura femenino.