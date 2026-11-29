Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima jugarán una de las semifinales del Torneo Clausura de la Copa de Oro del fútbol femenino de la Liga Mendocina.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima protagonizarán unas de las semifinales de la Copa de Oro del Torneo Clausura del fútbol femenino.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima jugarán una de las semifinales del Torneo Clausura de la Copa de Oro del fútbol femenino de la Liga Mendocina.
El partido aún no tiene establecido el día ni el horario, pero se sabe que lo jugarán como locales las Azules, en la Ciudad Deportiva o en el Bautista Gargantini, por haber terminado mejor ubicadas que sus rivales en la tabla de posiciones. La Lepra terminó segunda y Las Lobas terceras.
Por los cuartos de final de la Copa Oro Independiente Rivadavia tuvo una sobresaliente actuación y venció por 6 a 0 a AMUF en el estadio Bautista Gargantini y se clasificó a las semifinales del Clausura.
Priscila Prior (en tres ocasiones), Corina Ruiz Guiñazú, Valentina Kezner y Consuelo Roggerone anotaron para el Azul del Parque.
Por el otro lado, en el estadio Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima venció de manera contundente a Huracán Las Heras por 4 a 0 con goles de Morena Ríos, Malena Elst, Vanessa Lachance y Ornella Artime.
En los enfrentamiento de este año entre los dos clásicos adversario empataron 0 a 0 en la Ciudad Deportiva y 0 a 0 en colonia Camp, ambos por la Liga Mendocina, y en el Regional Federal ganó el Lobo los dos partidos: 3 a 0 en el predio del Aeropuerto y 1 a 0 en calle Terrada.
Las Lobas están jugando paralelamente el Regional y en ese marco jugarán el próximo sábado 5 de diciembre frente a Deportivo Somra de Escobar, por la Copa Federal de la Región Sur.
El encuentro se jugará en Bahía Blanca y el viaje del conjunto blanquinegro está previsto para el próximo jueves.
En caso de ganar, las semifinales se jugarán el domingo 6 de diciembre en la misma sede.
Godoy Cruz goleó por 9 a 1 al Atlético Argentino y enfrentará en semifinales al ganador del encuentro entre Las Pumas y Deportivo Maipú.
De esta lleva surgirá el otro finalista del Torneo Clausura femenino.